プロ・リーグ 25/26の第27節 ゲンクとヘントの試合が、3月1日21:30にセゲカ・アレナにて行われた。

ゲンクはノア・スタンバーグ（FW）、ロビン・ミリソラ（MF）、ヤルネ・ストウカース（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘントは伊藤 敦樹（MF）、橋岡 大樹（DF）、ウィルフリード・カンガ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ゲンクに所属する伊東 純也（MF）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の4分に試合が動く。ゲンクのブライアン・ヘイネン（MF）のアシストからザカリア・エルウアディ（DF）がゴールを決めてゲンクが先制。

ここで前半が終了。1-0とゲンクがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の48分ゲンクが追加点。ダーン・ヘイマンス（MF）のアシストからノア・スタンバーグ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

56分、ヘントは同時に3人を交代。伊藤 敦樹（MF）、モモドゥ・ソンコ（FW）、アブデルハク・カドリ（MF）に代わりティベ・デブリーガー（MF）、洪 賢錫（MF）、マックス・ディーン（FW）がピッチに入る。

73分、ゲンクは同時に4人を交代。ノア・スタンバーグ（FW）、ヤルネ・ストウカース（MF）、ロビン・ミリソラ（MF）、ニコラス・サットルベルガー（MF）に代わりイラ・ソル（MF）、伊東 純也（MF）、アーロン・ビバウト（FW）、コンスタンティノス・カレサス（MF）がピッチに入る。

74分、ヘントが選手交代を行う。レオナルド・ロペス（MF）からDiop Moctar（FW）に交代した。

83分、ヘントが選手交代を行う。橋岡 大樹（DF）からジャンケビン・デュベルン（DF）に交代した。

89分、ゲンクが選手交代を行う。ダーン・ヘイマンス（MF）からイブラヒマ・バングラ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+1分ゲンクが追加点。伊東 純也（MF）のアシストからイラ・ソル（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

以降は試合は動かず、ゲンクが3-0で勝利した。

なお、ゲンクに所属する伊東 純也（MF）は73分から交代で出場した。84分にイエローカードを受けている。

また、ヘントに所属する伊藤 敦樹（MF）は先発し56分までプレーした。橋岡 大樹（DF）は先発し83分までプレーした。

2026-03-01 23:30:33 更新