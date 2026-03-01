篠原涼子主演 日本テレビ系 1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。次回3月8日（日）よる10時30分より第7話を放送。本日3月1日（日）は第6話を放送した。

本作は真面目で勤勉に生きてきた刑務官の冬木こずえ（篠原涼子）が、父親殺害の容疑で拘置所に移送されてきた日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、予測不能な脱獄サスペンス×禁断のラブストーリーが交錯する。

第6話では、護送車を乗っ取ったカルト教団と怜治の脱獄計画がこずえに阻止された。

拘置所では、処遇部長の小柳太介（宇梶剛士）が、父・春臣（竹財輝之助）の家から持ち去ったカバンの中身を明かせば死刑を免れるようにすると怜治に取引を持ち掛ける。小柳は怜治の無実をすべて知っていた…。妹・日下寿々（梶原叶渚）に危害が及ぶことをちらつかされ、逆上した怜治は小柳に襲い掛かろうとするが、駆けつけたこずえらに制圧される。

怜治に翻弄されるこずえを見ていられない佐伯は「結婚しないか？」と想いを告白。指輪を用意し、正式にプロポーズしようとするが、怜治は密かにこずえが死なないよう塩素ガスを中和させていたことを正直に伝えた。

こずえは居ても立ってもいられず怜治のもとへ向かうが、沼田貴史（久保田悠来）に命令された教団幹部・西城直哉（小久保寿人）に襲われる。そこへとっさに飛び出した怜治が刺される！抱きかかえるこずえの耳元で、あるトランクルームの場所と暗証番号を告げた。辿り着いたトランクルームには、大量の札束が入ったカバンが置かれていた。中には札束のほか、怜治のスマホ、そして謎のUSBが――。

また第6話では、お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが登場した。せいやは、警察が日下ホールディングスをマークしていることに危機感を覚える謎の男役。

せいやが演じる男は何を知っていて、誰と繋がっているのか。そして、春臣殺害事件以降、日下秋彦（大澄賢也）に預けられている寿々が何者かによって脅迫されていることが明らかにされたこのタイミングでなぜ現れたのか？

ジェシーと仲が良いことで知られるせいやは、台本を読んだ感想を尋ねられると「まさかジェシーがあんなことになるなんて…衝撃です」とコメント。“謎の男”として出演した撮影については「自分でも謎のまま挑みました」とせいや流の表現で述懐。第7話の見どころについては「衝撃の事実が待ってますよ」とメッセージを寄せている。

3月8日（日）放送の第7話では、こずえが、怜治の「俺は寿々を人質に取られて、親父を殺した罪を被れと脅された」という主張を裏付ける証拠を入手する。怜治を脅して罪を被せた黒幕は一体誰!? 春臣を殺した真犯人は!? 真実を知ったこずえが、ついに道を踏み外す！

第1話〜第3話、最新話は現在、TVerにて見逃し配信中。

■作品情報

女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。

【パンチドランク（英）punch-drunk】

スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。

「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

