大谷がインスタグラムで共有

野球日本代表「侍ジャパン」が1日、京セラドームで希望者のみの練習を行った。その夜、大谷翔平（ドジャース）が自身のインスタグラムを更新。ナインで決起集会を行った際の写真を投稿した。焼肉店とみられる店内に30人超が集結。写真中央、最前列に写っていた選手に所属球団のファンが驚いていた。

大谷は「明日からまたみんなで頑張りましょう」との文面で、侍ジャパンのメンバーが一堂に会した決起集会の写真を共有した。吉田正尚、菊池雄星らメジャー組に加え、近藤健介、周東右京ら豪華メンバーが笑顔で写っている。

写真中央に写っていたのは、前回の2023年も代表入りしていた23歳・高橋宏斗だ。大谷らそうそうたるメンバーの最前列、床に座っているが、胴体を後ろにいる山本由伸に両足でホールドされているようにも見える。

これにX上の中日ファンが沸いた。「大谷のインスタの宏斗よ（笑）」「ど真ん中にいるのが面白すぎる」「宏斗いいポジにいて草だし由伸にロックされてて草」「最前どセンタは大谷やろうなぁ〜と思ったら」「宏斗センター陣取ってんのwwwwww」などと注目されていた。

侍ジャパンは2、3日に阪神、オリックスとの強化試合2試合（京セラドーム大阪）を実施。連覇を目指すワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド初戦、6日のチャイニーズ・タイペイ戦に向かう。



