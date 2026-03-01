昨年１２月の事故で活動を休止していたロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」のギタリスト・ＳＵＧＩＺＯが１日、パーソナリティーを務めるＦｍ ｙｏｋｏｈａｍａ「Ｒｅｂｅｌｌｍｕｓｉｋ」（日曜・午後１１時半）に出演し、活動を再開させた。２月１７日に死去した同バンドのドラムス・真矢さん（享年５６）を追悼した。

冒頭、２か月にわたる不在と４人の代役への感謝の言葉を述べたＳＵＧＩＺＯ。

「ＬＵＮＡ ＳＥＡのドラマーで真矢が先月１７日、新月の日、永眠しました」と静かな声で話し出すと「一つの奇跡が幕を閉じました。２０２０年にステージ４の大腸がんが発覚し、去年には脳腫瘍も発覚し、７回も手術。治療を続けてきましたが、先日、激動の人生の幕を閉じました」と続けた。

その上で「４０年来の親友でした。お互い１６歳で高１から同級生。奇跡の出会いだったと今だからこそ思います。なぜ、真矢を今連れていってしまったのか。本当に、本当に残念です」と話すと「一緒にいることが当たり前だったので、彼がいないことに納得がいかない。僕がいなかったら真矢はミュージシャンになっていなかったし、真矢がいなかったら、僕はＬＵＮＡ ＳＥＡになっていなかった」と続け、「Ｕｐ ｔｏ ｙｏｕ」、真矢さんが生み出した「Ｉｎｓｉｄｅ ｙｏｕ」などＬＵＮＡ ＳＥＡの楽曲を次々とかけていった。

ＳＵＧＩＺＯは真矢さんの死去が発表された先月２３日に自身のＳＮＳを更新。ライブ会場で自身が真矢さんに抱きつく写真をアップし「Ｄｅａｒ ｍｙ Ｂｅｓｔ Ｆｒｉｅｎｄ．本当に、本当に寂しい…」とだけつづっていた。

今月８日には、神奈川・横浜市のぴあアリーナＭＭで「真矢 献花式〜Ｅｔｅｒｎａｌ ＭｅＬｏＤｙ〜」と題した献花式が行われる。

ＳＵＧＩＺＯは昨年１２月、自動車で接触事故を起こし活動を休止。今回の番組が活動再開の場となった。ＳＵＧＩＺＯの活動休止の間、同番組パーソナリティーは歌手・清春、ロックバンド「ＳＯＰＨＩＡ」のボーカル・松岡充らＳＵＧＩＺＯと親交のあるアーティスト４人が代役としてリレーしてきた。