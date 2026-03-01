オリックスの宮城大弥投手（24）が1日、自身のインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球の日本代表「侍ジャパン」の決起集会と思われる集合ショットを投稿した。

大谷翔平投手が「明日からまたみんなで頑張りましょう」と、この日侍ジャパンに合流した山本由伸投手、岡本和真内野手、村上宗隆内野手らも参加した“翔平会”の様子を投稿した49分後、宮城も自身のインスタで同じ写真を投稿した。

宮城は日本の国旗と鼻息を荒くした気合が入った顔の絵文字を記した。また大谷がハッシュタグで「#情熱大陸 #菊池雄星 #23時から」とこの日放送予定のTBS系「情熱大陸」に菊池が出演することをつづったように、宮城も「#情熱大陸 #菊池雄星」と告知した。

また、ヤクルトの中村悠平捕手も自身のインスタで「全員揃いました！このメンバーで世界一連覇目指します！」と同じショットを投稿し、巨人・大勢投手も炎の絵文字を3つで気合を示していた。

大谷は先月27日にチームに合流。同日に同学年で仲の良い鈴木誠也と臨んだ会見では、前回大会時も開催されたチームの決起集会について鈴木が「翔平がやるべき。しっかりお金を出して。1000億ですからね」とちゃめっ気たっぷりに要望していたことに、「まずは勝つことが大事。おいしいご飯を食べに行くわけではないので」とやんわり“拒否”。鈴木が「なんか、すみません…」と頭を下げ、爆笑となるシーンもあった。