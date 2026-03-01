侍ジャパンが１日、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）連覇に向け、大阪で決起集会を開催した。ドジャース・大谷翔平投手が自身のインスタグラムを更新し、決起集会の写真を投稿。「明日からまたみんなで頑張りましょう」とサムアップポーズを添えた。

写真にはブルージェイズ・岡本和真内野手、ドジャース・山本由伸投手の姿もあり、チームに合流したことが明らかに。ついに全３０人のメンバーが出そろった。

フォロワー１０００万人超の大谷のインスタグラムには、侍ジャパンへのエールとともに、カブス・鈴木誠也外野手へのコメントにあふれた。チームに合流した２６日に同学年の大谷と会見に出席。「彼ならやってくれると信じています」と大谷に食事会開催を要望したが、「まずは勝つことが大事。その先で。おいしいご飯を食べるわけではない。勝ちに行く。まずはそこに頑張っていきたい」と返されていたからだ。吉田正尚外野手のインスタグラムによると、この日の支払いは最年長３６歳の菅野智之投手が済ませたようだが、鈴木が望んだ決起集会が無事（？）に行われ、ファンからは「誠也さん、決起集会出来て良かったですね」「誠也さんの念願叶えてあげたのね」「誠也くんよかったねえ」と開催を喜ぶ声が相次いだ。