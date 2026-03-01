◇卓球 ◇ＷＴＴシンガポール・スマッシュ 最終日（１日、シンガポール・ＯＣＢＣアリーナ）

【シンガポール １日＝宮下京香】男子シングルスで、世界ランク１位の王楚欽（おう・そきん）がグランドスマッシュで５度目の頂点に立った。決勝で同８位の台湾エース・林ユン儒にストレート勝ちし、超満員の会場を熱狂に包んだ。女子は世界ランク１位の孫穎莎（そん・えいさ）が制しており、男女ともに中国勢が頂点をつかんだ。

王は「まずは林選手にも『おめでとう』と言いたいです。決勝でもいい表現をしていました。今日の勝利は私にとって大切な経験になりました。優勝がとってもうれしい。今夜はうれしい気分が続くが、明日からはしっかり反省をします」と喜びを表現した。

林との決勝については「正直４―０の点数は予想していなくて。若い頃から対戦してきたので、互いに戦術、技術を熟知している。今日は私が先にゾーンに入って相手にプレッシャーをかけられた。（林の追い上げは）予想していた。自分のパフォーマンスに影響はなく、自分のプレーに集中していました」と納得の表情で話した。

昨年の世界選手権個人戦を制した王者・王。今大会の２回戦では、２４年パリ五輪日本代表の戸上隼輔（井村屋グループ）を３―０で退けてきた。今大会のシングルス６試合でＡ・リンド（デンマーク）との３回戦と、Ｆ・ルブラン（フランス）との準決勝で１ゲームずつを失ったのみ。決勝も第１ゲームから痛烈なラリーを制するなど、初優勝を狙った林を圧倒。アジア勢、欧州勢がひしめく男子卓球界で、その強さを証明した。