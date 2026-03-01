野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平選手が１日、自身のインスタグラムを更新。「明日からまたみんなで頑張りましょう」と記し、決起集会の写真を投稿した。

２列の長いテーブルの向こうに代表選手が並んで記念撮影。大谷は中央最後列におり、前の鈴木誠也外野手の肩に手を置いて笑顔を浮かべた。

この日合流した村上宗隆内野手は左側で笑顔。ドジャースの同僚・山本由伸投手は中央前列で高橋宏斗投手と絡み合うように腰を下ろした。まだ練習には合流していない岡本和真の姿もあった。

侍ジャパンはこの日、名古屋から大阪へ移動し、２日から行われる強化試合２連戦に向けて、京セラドーム大阪で調整。この日はメジャー組では大谷だけでなく菅野、菊池、吉田、鈴木、村上らも汗を流した。

２日からの強化試合からメジャー組も出場の見通し。ＷＢＣは５日から開幕し、日本は６日の台湾戦で大会初戦を迎える。

大谷の投稿には「やっとみんな揃った」「由伸くんいるいる〜」「決起集会ですね」「応援してます」「優勝しましょう！！」などとコメントが寄せられた。