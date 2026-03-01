櫻坂46中嶋優月＆谷口愛季と「マイクラ」猫カフェで悶絶！？：有吉ぃぃeeeee！
毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。
3月1日（日）は、ゲストにロッシー（野性爆弾）、レイザーラモンHG、山下ギャンブルゴリラ（豪快キャプテン）、中嶋優月、谷口愛季（共に櫻坂46）、タツナミシュウイチ、中原みなみアナウンサー（テレビ東京）を迎えて、「Minecraft（マインクラフト）」をプレイ。
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
今回は、「猫カフェ モカラウンジ 渋谷公園通り店」からスタート！
進行役のトシは愛らしい猫耳を着用し、一同から「欧米か？」が飛び交います。
カフェ内にいる猫（？）を撮りまくる有吉。
初登場！ 櫻坂46の谷口は、番組に何度も登場している中嶋と同期。昨年の「M-1グランプリ」で、見事決勝に進出した豪快キャプテン・山下も初登場！
今回は、猫じゃらしなどのおもちゃを片手に、お目当ての猫ちゃんと自由に遊びます！
広々としたソファでは、有吉と大きな猫ちゃん（？）がじゃれ合い(笑)。
「でかい」「かわいくない」とみんなで大きな猫ちゃんをいじっていると……
なんと、かわいい猫ちゃんが助けに来てくれました！(笑)
猫アイスですっかり仲良くなった山下。同じく猫アイスを手にした中嶋も、「（アイスを舐める時の）振動がかわいい♡」と癒やしの表情に。
有吉もふわふわの猫ちゃんを撫でますが……猫の表情に注目。
過去に起きた猫ちゃんと有吉の事件は、ぜひTVerで！
ここで、谷口のゲーム遍歴を振り返ります。6歳でゲームと出会い、11歳でゲームセンターの音ゲー「CHUNITHM（チュウニズム）」にハマったそう。
中学時代は「TETRIS® 99」のオンラインで1位になったこともある凄腕の持ち主です。
現在「マインクラフト」にどハマり中。櫻坂のメンバーで共有サーバーを作り、プレイしています。中嶋もその腕前を絶賛！ 「活躍できると思います」（谷口）。
スタジオでは、タツナミ先生と中原アナウンサーが加わり、世界で最も売れているゲーム「マインクラフト」をプレイ！
「マイクラ」は、立方体だらけの世界で自由に生活や建築が楽しめるサバイバルクラフトゲーム。番組で「マイクラ」をプレイするのは、昨年開催した「24時間マイクラ」以来です。
そして今年の夏も「24時間マイクラ2026」の開催が決定！
今回、「絵心のある芸人を呼びたい。HGがいいんじゃないか」という有吉のリクエストに応え、レイザーラモンHGが緊急参戦！ 最近は、絵を描く仕事でも活躍しています。
さらなるスケールアップを目指し、これまでの「有吉ぃぃeeeee！ランド」を振り返りながら作戦会議。
巨大樹は限界突破まで何倍も大きく、野球場にはスタンドと巨大彫刻を、動物園の拡張と、方向性が決定！
そして、有吉がHGに依頼したのは、巨大彫刻のイメージ画。
しかし！ サラサラっと描いたイメージ画像に田中がいない!？ さりげなく押し出し、HGが加わっていました(笑)。
目標と役割分担が決定したところで、「有吉ぃぃeeeee!ランド」のスケールアップ大作戦がスタート！
