「なんとなくの不調に悩まされる人が減る」 国際中医薬膳師の齋藤菜々子さんが考える“おうち薬膳”の重要性

クックパッドのポッドキャスト番組「ぼくらはみんな食べている」。食や料理に熱い思いを持ち活躍するゲストを迎え、さまざまな話を語ります。クックパッド初代編集長の小竹貴子がパーソナリティを務めます。今回は、料理家・国際中医薬膳師の齋藤菜々子さんがゲストの後編です。

使いやすい“おすすめのキッチン用品”2つ





齋藤さんはおすすめのキッチン用品として、家事問屋の「だしとりあみ」を挙げた。出汁をこすための網だが、目がとても細かいところを絶賛している。

「出汁をこすときには、さらしやキッチンペーパーを使っていたんですが、これは目が細かいのにすごく早く綺麗にこせるんです。キッチンペーパーだと、そこに出汁が吸い込まれていくのがめちゃくちゃもったいないと思っていたので、これは本当に便利です」

目の細かさと水切れの良さから、齋藤さんは出汁以外にも使うことが多いそう。

「例えば、ひじきを水で戻して水気を切るとき、ザルに引っかかっちゃうことが多かったのですが、これだけ目が細かいと引っかからない。ステンレス製200メッシュの極細網目で、見るからに違うくらい目が細かいです」

さらに、一菱金属の「すくいやすく返しやすいターナー」もおすすめキッチン用品として紹介。その名の通り、すくいやすく返しやすいところがお気に入りポイントとのこと。

「返す面の部分が非常にコンパクトで小回りが利くところが私はすごく好きなんです。ハンバーグを何人分か焼くとき、フライパンの中がいっぱいになって、大きいターナーだと返すのが難しい。でも、これは小回りが利くので、スイスイとすごく使いやすい。個人的にはしならないタイプなのも好きです。しならないほうが力が入れやすいんです」

“おいしい”は永遠の探求テーマ





料理を作ることと食べることのどちらが好きかという問いに、齋藤さんは「食べること」と回答。どちらも大好きだが、食べることのほうが少し勝っているそう。

「食べたいから作るというのが、自分の生活シーンの中でもすごく多い。そうなると“食べる派”なのかなってちょっと思いました。あれが食べたいから作ろうとなり、それで作っているときが楽しいという順序が多いです」

「おいしい」については、正解がないからこそ、自分の永遠の探求テーマであると語る。

「家の料理に関しては、“おいしい”は必要項目だと思っています。まあまあおいしい、そこそこおいしい、とびきりおいしいなど、幅はいっぱいあっていいのですが、おいしくないになってしまうと、作る人も悲しい気持ちになるし、食べる人も幸せではないし、素材にもごめんねみたいな感じになる。なので、“おいしい”を担保するための指標になるのが、私たち料理家が提案しているレシピだと思っています」

齋藤さんのレシピには、「ちょっとした薬膳の知恵を知ってほしい」という想いがあるという。そして、作ってもらうだけではなく、続けてほしいとも考えている。

「ご飯は薬よりも緩やかなので、1食や1日食べて劇的に体調や体質が変わるわけではない。でも、何週間、何ヶ月と頭の片隅にあって、無理のない範囲で続けていれば、絶対に何かしら体が変わるのが食事のいいところです。だから、私はおいしさをレシピの中で担保して、かつみなさんが続けやすいように、作りやすさを念頭には置いて提案するようにしています」

ただ、コロナ禍以降、発信が一方的になっているかもしれないという点が、自分の中での課題としてある。

「コロナ前は料理教室などもあったのですが、今は媒体を通してレシピを提案させていただく形なので、作った方の声をあまり聞く機会がない。なので、どういう人に届いて、どんな感想で、どういうニーズがあってといったことをもっと知って活動したいというのは、頭の片隅で思っていますね」

そのため、今年の目標として、対面の場を設けたり、レシピ以外の提案をする発信をしたりもしていきたいと考えている。

「レシピは文なので、長いと難しく見えるため、端的にしてしまう。肉を焼き付けて、それがどう作用して重要なのかみたいなことまでは盛り込みづらいんです。あと、中医学は料理だけの話ではなく、冬場に寝るときはどうするとか、イライラしたときはどうするとか、季節に沿って体に起きる変化や日々の生活にまつわる知恵などもあるので、それらも合わせて知っていただいたほうが、中医学の楽しさが伝わるのではないかと思っています」

“おうち薬膳”が根付くことの重要性





“おうち薬膳”という考え方を広げていくためには、実践しやすいものやより良いものを提案していくしかないと齋藤さんは断言する。

「薬膳は主に外食で、最近になって家庭で作れることも知っていただけるようになった。その後はまた外に戻り、今度はコンビニやスーパーで食材選びをするときに目に触れる機会が増えたら、もっと生活に根付いていく気がします。コンビニのおにぎり売り場で、『昆布は利尿作用があってむくみの改善にいい』などと書かれていたら、薬膳への意識が芽生えていきやすいですよね」

“おうち薬膳”の意識が根付いていけば、なんとなくの不調に悩まされている人は減っていくと考えている。

「肩が凝る、なんかだるい、最近元気が出ない、眠りが浅い。そういったちょっとした不調を感じることは誰しもあると思いますが、病院に行くほどではないし、特にお薬も出ない。中医学では“未病”と呼ぶ、病の前段階の状態。ちょっとした違和感から中医学の知恵や薬膳の食材効能ならケアが始められるので、なんとなくの不調に悩む方は減るのではないかと思います」

暮らしの部分でいうと、睡眠環境もとても大切とのこと。特に冬は、睡眠時間をたっぷりと取らなくてはいけないという。

「動物が冬眠するのと一緒で、私たちも栄養を蓄えなくてはいけない季節です。冬に太りやすいという方もいますが、正直それでいい。春に気温が上がると植物が芽吹くのと一緒で、私たちも活発になり始めるので、活発になるためのエネルギー源を蓄えるのが冬。なので、冬はいつもより睡眠をしっかり取ることが養生につながります」

今後の展望としては、「中医学のレシピ以外の部分」を発信していきたいとの想いがあるそう。

「座学や生活の知恵などの発信をちょっとずつ増やしていけたらうれしいなと思っています。薬膳に興味がある方はもちろん、料理をしない人でも食材知識をナチュラルに知っているような世の中にいつかなったらいいなと思っています」

（TEXT：山田周平）

ご視聴はこちらから





🎵Spotify



https://hubs.li/Q02qmsmm0



🎵Amazon Music



https://hubs.li/Q02qmslg0



🎵Apple Podcast



http://hubs.li/Q02qmztw0

【ゲスト】

第61回・第62回（1月23日・30日配信） 齋藤菜々子さん



料理家・国際中医薬膳師／飲食店を営む両親のもとに育ち、料理家のアシスタントを務めながら日本中医食養学会・日本中医学院にて中医学を学び、国際中医薬膳師を取得。「今日からできるおうち薬膳」をモットーに、家庭で実践できる薬膳レシピを提案している。著書に『基本調味料で作る体にいいスープ』（主婦と生活社）、『整いカレー』（文化出版局）、『レンチン薬膳ごはん』（家の光協会）など多数。



HP：料理家齋藤菜々子 公式ホームページ



Instagram：@nanako.yakuzen



【パーソナリティ】

クックパッド株式会社 小竹 貴子



クックパッド社員／初代編集長／料理愛好家。

趣味は料理🍳仕事も料理。著書『ちょっとの丸暗記で外食レベルのごはんになる』『時間があっても、ごはん作りはしんどい』（日経BP社）など。

X： @takakodeli



Instagram： @takakodeli