「どうして素直に喜べないの…？」くっつき虫だった娘。負担に感じることも多かったけれど、「一人で寝る」とい言い出した娘に素直に喜べない自分がいました。周囲の「成長したんだね」という言葉も腑に落ちずに、ちょっぴり孤独感に押しつぶされそうな感覚なんです。誰にも言えない育児の苦悩を抱えた私が最後に見出した答えとは…？＞＞ 【まんが】子どもの成長が喜べないママ(ウーマンエキサイト編集部)