“普通のグレー”より上品かも！【ハニーズ】大人がこなれる「グレージュアイテム」

落ち着いた印象は欲しいけれど、地味には見せたくない……。そんな40・50代にちょうどいいカラーは、グレージュかも。グレーの上品さに、ベージュのやわらかさをひとさじ加えた絶妙カラーは、装いを自然に格上げしてくれそうです。今回は【ハニーズ】から、大人が取り入れやすい「グレージュアイテム」をご紹介します。

すっきり & 軽やかなナロースカート

【ハニーズ】「ナロースカート」\2,480（税込）

縦ラインを強調するすっきりシルエットで、下半身をスマートに見せてくれそうなナロースカート。レーヨン混のスウェット素材とグレージュの色味による上品さがポイントです。ブラウンやネイビーとも相性がよく、あらゆるデザインのトップスに合わせやすいのも魅力。

顔まわりを華やかに見せるグレージュトップス

【GLACIER lusso】「フロントレースブラウス」\3,980（税込）

【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のブラウス。繊細なレースデザインが目を引き、コーデの主役にぴったりです。上品なグレージュが甘さをおさえ、落ち着いた華やかさを演出。ジャケットのインナーとしてもおすすめで、きれいめスタイルを格上げしたい日にも活躍しそう。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M