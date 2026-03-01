麻友（黒木メイサ）の救出に向かった早瀬（鈴木亮平）と儀堂（鈴木亮平）。しかし、早瀬は儀堂の部屋で警察に拘束される。早瀬は、真北（伊藤英明）に麻友の居場所を伝えるが、すでにもぬけの殻だった。その頃、儀堂は合六（北村有起哉）の自宅を訪れていた。

『リブート』（TBS系）第6話では、儀堂が罪を自白する。足立（蒔田彩珠）の告発によっても儀堂の犯罪の証拠は見つからなかったが、その裏に真北の存在があった。あえて儀堂を泳がせた真北の狙いは、合六と政治家のつながりを暴くことにあった。真北は、目の前にいる儀堂の顔をした人間が早瀬であると知っており、自分は合六のスパイではないと語る。

儀堂を救おうとして捕まった早瀬。麻友の命と引き換えに100億のありかを吐かせようとする合六の前で、早瀬と儀堂は自らの関与を否定。儀堂を説得したのは一香（戸田恵梨香）だった。息絶える直前、儀堂は早瀬に麻友への言葉を言い残した。

なぜ儀堂は自らが犯人だと名乗り出たのか？ 一香との密談の内容が気になってしかたない。儀堂は一香に借りがあって、儀堂には命と引き換えにしても、託したいものがあったと推察する。妻に指一本ふれさせない。その代わりに自分が死んでもいい。そう儀堂は一香と約束したのでないだろうか。

愛する人を守ろうとした儀堂は、家族のもとへ帰ることができなかった。儀堂の思いは早瀬に重なる。警察に追われ、姿を変えてでも家族のもとへ戻ると誓った早瀬に、儀堂の死はこたえただろう。麻友の身を案じる儀堂と、儀堂の死にショックを受ける早瀬。鈴木亮平の慟哭が胸に刺さった。

同じ顔をした2人のうち、本物は逝き、まがい物が生き残った。リブートした早瀬の人生は、本当の意味で儀堂歩の人生を引き継ぐことになった。

儀堂を陥れ、早瀬をだました一香は、そのせいで早瀬に恨まれることになった。一香は今作でもっとも謎めいたキャラクターである。一香の本心が語られないことは、それがそのまま隠し持った秘密の大きさを物語っているように思える。

綾香（与田祐希）の治療代を稼ぐために、一香は夏海に泣きつき、10億円を盗ませた。夏海に代わって組織の金庫番の地位を手に入れた一香は、さらなる野望を抱く。儀堂もとい早瀬は、組織と警察の二重スパイに加えて、一香の手駒として動くことになった。一香への復讐心を胸に秘めて。

第4話のレビューで、一香＝リブートした夏海（山口紗弥加）である可能性を掘り下げた。第6話で、儀堂の死にショックを受ける早瀬に対して、一香がかけた言葉があった。一香が、儀堂を犠牲にして早瀬を救ったのは「あなたを守ると約束したから」。

もし一香の中身が夏海だったら。夏海は死んだ一香に代わって綾香の面倒を見ながら、早瀬を生き延びさせるため儀堂にリブートさせた。儀堂本人が現れたのは誤算だったかもしれない。けれども、麻友の命を保証する代わりに儀堂に死ぬことを受け入れさせた。

一香が死に際の儀堂に明かしたのは、自らの正体だったのではないか。上の仮説が正しければ、夏海は姿を変えて、早瀬と再会する日を待っている。しかし、その前にやらなければならないことがある。それは合六を倒すこと。合六が生きている限り、早瀬夫妻に安息は訪れない。仮に合六が死んでも、組織が残っている間は危ない。

それなら自分がトップに座るしかない、と考えるのは自然な発想だ。そのためには、早瀬に自分の正体を知られてはならない。もし知られたら、正直な早瀬のことだから、どこで勘づかれるかわからない。

以上は筆者の妄想だが、夏海からすれば、一方通行の切ない愛情ということになる。クールな一香の表情からは何も読み取れない。それでも、早瀬を信頼し、守ろうとする態度が、言葉以上のことを語っているように見える。

言葉以上の関係ということでは、合六と妻の陽菜子（吹石一恵）にもそれは感じられた。夫の意図を察しながら、家族が巻き込まれることを拒む陽菜子にとって、合六の正体は知らなくていいことなのだろう。知ったらすべてが終わってしまう。あやういバランスの上に成り立っているのが、家族なのかもしれない。

（文＝石河コウヘイ）