ブルージェイズの岡本和真内野手が１日放送のフジテレビ系特番「ジャンクＳＰＯＲＴＳ 岡本和真いってらっしゃい！世界に誇る日本のアスリートＳＰ」（午後７時）に出演。現時点で分かっている英語２つを明かす一幕があった。

この日、英会話を特に勉強せずにカナダに乗り込むことを明かした岡本。ＭＣの浜田雅功に「ジャイアンツ時代の助っ人外国人とのコミュニケーションはどうしてたの？」と聞かれると「一応、初めは僕の方からいかないといけないなと思って『Ｎｉｃｅ ｔｏ ｍｅｅｔ ｙｏｕ』って言いますけど、そこからはほんまに…。コミュニケーションはほんまに得意じゃない」と正直に回顧。「ラテン系のウィーラーコーチとかはめちゃしゃべりやすかったんですけど、そうじゃない人もいるんで怖いですね」とポツリ。

「今、知ってる英語は？」と聞かれると「『Ｎｉｃｅ ｔｏ ｍｅｅｔ ｙｏｕ』と『Ｈｅｌｌｏ』とかは分かります」と答えたところで浜田に「会話はなんとかなるって感じ？」と聞かれると「そうですね。日本人選手ともそんなに会話うまいこといってないんで。そうなったら英語も日本語も変わらないんで」と明かして爆笑を誘っていた。