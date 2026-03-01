侍ジャパンは１日、ＷＢＣに向けた２、３日の強化試合（２日・対オリックス、３日・対阪神、いずれも京セラドーム）に向けて、新幹線で名古屋から大阪に移動した。ドジャース・大谷翔平投手も姿を見せ、名古屋駅は大パニックとなった。警察も出動し、「押さないでください！」「大変危ないので、絶対に押さないで」と怒号が飛ぶなど、大混乱。駅員はテープで仕切るなどナインの通路を懸命に確保した。居合わせた約３００人のファンは騒然となり、「大谷さ〜ん！」「どこ？どこ？どこ？」と、あちこちから声が上がった。

侍ナインはサポーティングパートナー契約を結ぶユニクロの濃紺スーツに、青色のネクタイを着用して移動。 到着した新大阪駅も混乱状態で、警察が出動して駅員も増員。動線を確保するためにロープが引かれ、ファンらが２００人以上が集結した。大阪でも、駅員や警官が「押さないでください」「ロープに寄りかからないでください」と声を上げた。大谷らの姿を確認したファンは「きゃー」と大歓声が起きた。

大谷らメジャー組は２７、２８日の壮行試合には規定で出場できず、２日から出場が可能となる。３年前には京セラドームで伝説の「膝つき弾」を披露している。１次ラウンド初戦となる６日の台湾戦（東京ドーム）に向け、総仕上げにかかる。