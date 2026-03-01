最新のJNNの世論調査で、高市内閣の支持率が、前回の調査から1.9ポイント上昇して71.8%でした。一方、「支持しない」と答えた人は、先月から1.6ポイント下落して24.9%でした。

各党の支持率は以下の通り。

自民 37.3%（2.6↑）

維新 3.8%（0.1↓）

国民 3.5%（1.6↓）

中道 4.9%（3.6↓）

立憲 0.4%（0.1↓）

参政 4.6%（0.6↑）

公明 0.6%（0.3↑）

みらい 4.2%（3.0↑）

共産 2.0%（0.2↓）

れいわ 1.7%（0.3↑）

保守 0.6%（0.2↓）

社民 0.4%（0.4↑）

その他 0.4%（0.3↑）

支持なし31.8%（2.3↑）

【調査方法】

JNNでは、コンピュータで無作為に数字を組み合わせ、固定電話と携帯電話両方をかけて行う「RDD方式」を採用しています。2月28日（土）、3月1日（日）に全国18歳以上の男女2832人〔固定748人、携帯2084人〕に調査を行い、そのうち36.3%にあたる1028人から有効な回答を得ました。その内訳は、固定電話428人、携帯600人でした。

インターネットによる調査は、「その分野に関心がある人」が多く回答する傾向があるため、調査結果には偏りが生じます。より「有権者の縮図」に近づけるためにも、JNNでは電話による調査を実施しています。無作為に選んだ方々に対し、機械による自動音声で調査を行うのではなく、調査員が直接聞き取りを行っています。固定電話も年齢層が偏らないよう、お住まいの方から乱数で指定させて頂いたお一人を選んで、質問させて頂いています。