メ～テレ（名古屋テレビ）

将棋の藤井聡太六冠が棋王戦五番勝負の第3局に敗れ、1週間後に控える王将戦七番勝負とともに2つのタイトル戦で1敗もできない状況に追い込まれました。

今期の棋王戦五番勝負は、3連覇中の藤井聡太六冠に去年に続いて増田康宏八段が挑戦しています。

1勝1敗で迎えた新潟市での第3局は、1日午前9時藤井六冠の先手で始まりました。

対局は、難しい終盤の攻防で攻め切れなかった藤井六冠が122手で投了。

勝利した増田八段は、自身初のタイトル獲得に王手をかけました。

一方、敗れた藤井六冠は。これで藤井六冠は、並行して戦っている王将戦七番勝負とともに1敗もできない状況に追い込まれました。

背水の陣で迎える藤井六冠の次の対局は8日から栃木県で始まる王将戦第5局です。

増田八段「2勝できたのはすごいアドバンテージがあると思うので次も全力を尽くして頑張りたい」

藤井六冠「終盤の一番大事な所でやってはいけないミスが出てしまったので、こういうことがないようにしなくてはいけないなと思います。ちょっとここまで内容としも良くないので、少しでも良くしていけるように頑張りたい」