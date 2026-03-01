文明堂×ドラえもん映画限定カステラ登場♡可愛い海中デザイン

文明堂から、「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」をモチーフにした限定デザインのカステラが登場しました。映画の世界観をイメージしたパッケージや焼印が魅力で、観賞前後のおやつや手土産にもぴったりの一品です。オンラインショップや直営店、スーパーマーケットなどで順次販売される期間限定商品。ドラえもんのかわいらしいデザインと、文明堂ならではの上品な味わいを楽しめます♡

映画限定の特別デザイン

パッケージには、水中バギーに乗って海中ドライブを楽しむドラえもんたちの姿を描いた、映画のテーマに合わせた海の中をイメージしたデザインを採用。

ポーズを決めるキャラクターたちの姿も描かれ、にぎやかな印象に仕上がっています。

ラベルにも映画限定イラストを使用しており、この期間だけの特別仕様。カステラの表面には、ひみつ道具「カメレオンぼうし」を被ったドラえもんと、水中バギーの焼印が入っています。

見ても食べても楽しい、映画気分を味わえるカステラです。

はちみつ香る文明堂の味わい

「映画ドラえもん カステラ」には、はちみつの上品な香りと甘味が特徴のハニーカステラⓇを使用しています。とろっとしたはちみつを加えることで、ザラメを敷かなくてもしっとりとした食感に仕上げています。

カステラは4～6切れほどに分けられるサイズで、おやつタイムや家族でのティータイムにもぴったりです。

ドラえもん カステラ



価格：1,296円（税込）

サイズ：箱外寸 縦135×横110×高さ73mm

賞味期限：製造から20日

※終了は2026年4月中旬を予定しております。在庫状況などにより、早まる可能性もございます。

※限定数でのご用意のため、品切れの場合もございます。ご了承ください。

映画気分を楽しむ限定おやつ

映画ドラえもんの世界観をぎゅっと詰め込んだ限定カステラは、映画の思い出をより特別なものにしてくれるアイテムです。かわいらしいデザインは贈り物にもぴったり♪

期間限定販売なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。文明堂ならではのやさしい味わいとともに、楽しいおやつ時間を過ごしてみてください♡