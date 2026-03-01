「吉本新喜劇記念日2026」公演が1日、大阪・なんばグランド花月で開催され、3月からの新しい“吉本の顔”に森田まりこ（45）、松浦真也（49）の2人の就任が決まった。

新喜劇がスタートして67周年の記念日公演。かつての人気者座員・藤井隆（53）がゲスト出演するなど、舞台は大盛り上がり。その最後に、新喜劇GMの間寛平（76）が「新しい新喜劇の顔は森田まりこさん、松浦真也君です」と発表された。

寛平は「4人の座長も賛成してくれた。松浦君はネタもたくさん作るし、一生懸命努力してる。まりこちゃんには（島田）珠代の後を行ってほしい」と期待を込めた。

公演の最後、初代・島田珠代（55）、2代目・西川忠志（57）の後を引き継ぐ3代目に指名された2人は舞台上で驚きの表情。松浦は「信じられない」と語り、森田は「寝耳に水です」と目を丸くした。この日の公演で松浦は突然、頭頂部の薄さを指摘されたが「ハゲの返しが全くできず、喜びよりも反省です」と笑わせ、「絆を強くしなければ」と前向きに話した。

森田はミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲った“りくりゅうペア”の三浦璃来に似てるとSNSでバズり中。「新喜劇の顔、光栄です」と気を引き締めていた。