侍ジャパンの井端弘和監督（50）が1日放送のテレビ朝日「『有働Times（タイムズ）』特別編 侍ジャパン世界一の歴史 秘蔵映像一挙公開！」（後6・04）にVTRで出演。2連覇を目指すワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について、メインキャスターを務めるフリーアナウンサーの有働由美子（56）の直撃取材に応じた。

有働アナは「大谷選手の前後というか後は誰が打つんでしょうか」といきなりの直球質問。井端監督は「まずは後を考えた」と明かし、「最有力は鈴木誠也選手かな、と思っている」と大谷と同学年の31歳を挙げた。

鈴木は昨季カブスでメジャー自己最多の32本塁打を放ち、自己最多の103打点をマーク。指揮官は「相手も大谷選手だと警戒する。その次を打てるというのは、メジャーで実績がある鈴木選手かな、と思う」と期待を込めた。

次のキーマンには森下翔太を指名。「自分が監督になってからずべての試合で森下選手を起用している。彼に助けられた部分は凄くあって、今回も劣勢だったりの時に彼の力は必要になってくる」と説明した。24年のプレミア12では全9試合で4番。昨季はともにリーグ2位となる23本塁打、89打点をマークして阪神の優勝に大きく貢献した。指揮官は「彼のひと振りでチームの雰囲気をがらっと変えてくれる。“森下教”じゃないけど“何とかしてくれる”というのが僕の中ではある」と信頼の厚さを強調した。