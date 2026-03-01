実話を基にした映画「ビリギャル」（２０１５年）のモデルとなった小林さやかさん（３７）が１日に自身のインスタグラムを更新し、第１子女児の出産を発表した。

「先日無事出産を終え、早速多くの方に愛でてもらえて幸せな人生をスタートさせた我が娘」と無事に女児が誕生したことを明かし、赤ちゃんの写真をアップ。「これから楽しみがたくさんです」と心境を記した。

小林さんは、ベストセラー本「学年ビリのギャルが１年で偏差値を４０上げて慶應大学に現役合格した話」で話題になり、１５年の「映画 ビリギャル」のモデルにもなった。２２年秋からはコロンビア大学の教育大学院で学び、２４年５月に「コロンビア大学教育大学院に卒業しました」と報告した。私生活では２０年９月にエンジニアの男性と結婚したことを発表したが、２４年５月に自身の「ｎｏｔｅ」で「今年の１月に夫とお別れをした」と離婚を報告。そして今年１月に第１子妊娠を公表。ポッドキャスト番組「ＡＧＡＬ ＴＡＬＫ」ではお相手について言及し「（交際時期は）前の夫とはまったくかぶっておりません」「（離婚した）そのあとに今のパートナーにお目にかかったということ」と説明した。