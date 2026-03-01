ZIGZO¤Î¹âÌî¡¢¥¶¡¦¥¯¥í¥Þ¥Ë¥è¥ó¥º¤Î¾®ÎÓ¡¢PULLING TEETH¤Î¾È°æ¤«¤é¤Ê¤ënil¡¢EP¤ò5·î¥ê¥ê¡¼¥¹¡ÜÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê
¹âÌî Å¯(Vo, G / ZIGZO, THE JUNEJULYAUGUST etc.)¡¢¾®ÎÓ ¾¡(B / ¥¶¡¦¥¯¥í¥Þ¥Ë¥è¥ó¥º)¡¢¾È°æ ¿Î(Dr / PULLING TEETH)¤Ë¤è¤ë3¥Ô¡¼¥¹¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥Énil¤¬5·î1Æü¡¢¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWildflower EP¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2025Ç¯4·î¤Ë11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ølil ill¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Èà¤é¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¡£
Æ±¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤ÏÁ´6¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£É¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Î¥È¥ê¥ª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¹üÂÀ¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î3¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¤¬¤¦¤Í¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê³Ú¶ÊÂ·¤¤¤ÎºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWildflower EP¡Ù¤ÏApple Music¤äSpotify¤Ê¤É¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢CDÄÌ¿®ÈÎÇä¤Ç¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë²»¸»¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¤³¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢5·î1Æü¤«¤éÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãnil tour 2026 Wildflower ¡ä¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
CD¤È¥Ä¥¢¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤Ï¶¦¤Ë3·î1Æü22:00¤è¤ê¡£nil¤Ï2026Ç¯Æâ¤Ë¡ØWildflower EP¡Ù¤ÈÂÐ¤Ë¤Ê¤ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡
¢£¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWildflower EP¡Ù
CDÄÌÈÎ¡§2026Ç¯4·î26Æü(Æü)È¯Çä
ÇÛ¿®¡§2026Ç¯5·î1Æü(¶â)³«»Ï
¼ýÏ¿¶Ê¡§Á´6¶Ê
¡ÚÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡È¼êÁ°Ì£Á¹¾¦Å¹¡ÉCDÀè¹Ô¼õÉÕ¡Û
¿½¹þ¼õÉÕ¡§3/1(Æü) 22:00¡Á
¼õÉÕURL¡§https://afro-skull.com/main/temae-miso-shop_top/
¡¡
¢£Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãnil tour 2026 Wildflower¡ä
5·î01Æü(¶â)¡¡Åìµþ µÈ¾Í»ûPlanet K
5·î16Æü(ÅÚ)¡¡ÀçÂæ flying son
5·î17Æü(Æü)¡¡À¹²¬ ClubChange (ÂÐ¥Ð¥ó¤¢¤ê)
5·î23Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå conpass
5·î24Æü(Æü)¡¡Ì¾¸Å²° ell.SIZE
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
°ìÈÌ¼õÉÕ¡§3/1(Æü)22:00¡Á¸ø±éÆüÁ°Æü¤Þ¤Ç (ÀèÃå)
Live Pocket¡§https://livepocket.jp/t/nil_tour2026
¢¨U-22³ä¤¢¤ê
¡ÚFC²ñ°÷Àè¹Ô¼õÉÕ(ÃêÁª¡ÜÀèÃå)¡Û
1¼¡¼õÉÕ´ü´Ö¡§3/1(Æü) 22:00¡Á3/6(¶â)23:59 (ÃêÁª)
2¼¡¼õÉÕ´ü´Ö¡§3/7(ÅÚ) 10:00¡Á ¸ø±éÆüÁ°Æü¤Þ¤Ç (ÀèÃå)
¼õÉÕURL¡§https://afro-skull.com/main/ds/ticket/
¡üÆþ¾ì½ç(À°ÍýÈÖ¹æ)¡§¡²ñ°÷1¼¡¼õÉÕ(DS-1¡Á)¢ª¢²ñ°÷2¼¡¼õÉÕ(DSB-1¡Á)¢ª£°ìÈÌ¼õÉÕ(A-1¡Á)¢ª¤U-22³ä(B-1¡Á)¢ª¥ÅöÆü·ô
¾ÜºÙ¡§https://www.afro-skull.com
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¥¢¥Õ¥í¥¹¥«¥ë¥ì¥³¡¼¥É ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¹âÌîÅ¯ ¥ì¡¼¥Ù¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¹âÌîÅ¯ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTwitter
¢¡¹âÌîÅ¯ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¹âÌîÅ¯ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡¡