「高身長の男性」がトラウマに……。結婚話でキレた185センチの彼氏が言った「恐怖の一言」
女性は高身長の男性が好きだと思われがちだが、意外とそうでもなさそうだ。高身長が好きなのは、一昔以上前の話なのかもしれない。
いつも見上げなければいけないのは疲れる。逆に言うといつも見下ろされるわけです。それがあまり愉快じゃなくて」
苦笑しながらエリさん（35歳）はそう言った。20代後半で2年ほど付き合い、結婚の話まであったのだが、決めきれなかった。
結婚話のときに口げんかになり、彼がいきなり立ち上がってエリさんを見下ろしながら、「どうしてオレの言うことが聞けないの」と言ったとき、彼女は別れを決意したという。
「どうしてオレの言うことが聞けないのって、すごい言葉ですよね。私が絶対に彼の言うことを聞くべきだと思い込んでいる。だから『あなたはどうして私の言うことが聞けないの』とオウム返ししたんですよ。
そうしたら『きみは正しくないから』って。自分が正しいとどうして思えるのかとさらに尋ねたら『きみはオレの言うことを聞くべき立場だろ』と。何それと思いました」
ただ、彼が立ち上がったとき「怖い」と思った。
それ以来、背の高い男性が苦手になったエリさんが、その後付き合って結婚したのは166センチの男性。目線がそれほど変わらないし、見下ろされている感じがないのが気楽だという。
エリさんはなんとなく気を使って、高いヒールを履くのをやめていたのだが、それに気づいた夫は、「履きたければ履けばいいよ」とにこにこしながら言ったそうだ。
「身長うんぬんというより、そういう彼の“男として”の決めつけがないのがいいんですよね。男はこうあるべきというところからすでに“脱落している”と自認しているところが付き合いやすい。
男だから女だからということを言わない人だから、人として関係を築いていける。高身長に憧れた自分を、今では恥ずかしいと思っている」とエリさんは言った。
「僕は160センチ台半ばなんですが、女性から『160センチ台なんて、男のうちに入らないよね』と言われてショックを受けたことがあります。やはり女性は男の身長を気にしているのではないかと僕は今でもそう思っています」
タカシさん（37歳）は、少し顔をしかめながらそう言った。最近まで付き合っていた同い年の女性も、実は「もう少し背が高ければねえ」と言っていたと共通の友人から聞かされた。男として見られないとも言っていたと聞き、彼女への不信感が募った。
「男として小柄だというのは、頼りがいがないとか並んだときにバランスが悪いとか、いろいろあるんでしょうね。女友達はいるんですが、恋愛には発展しないし、マッチングアプリなんかでも身長を正直に告白した段階で会ってももらえないこともあります」
身長を気にしない女性もいるのは分かっているが、そういう女性と出会えないと彼は嘆いた。
彼は冗談めかしながらそう言ったが、内心はかなり傷ついてきたようだ。結婚を焦っているわけではないが、一人でいいと思っているわけでもない。
「もう一度、ちゃんと自分を見つめ直そうと思って、本を読んだり新しい知り合いを作るためのセミナーなどに行っています。でもやはりみんなで写真を撮ったりすると、僕は見劣りするんですよね。それは否めない」
コンプレックスを持っている人の方が、他人にやさしくなれると言うが、それが「いじけ」につながるとさらに縁は遠くなってしまうかもしれない。タカシさんもそのあたりは重々、分かっているようで、「とにかく明るく生きていく」と決めているそうだ。
(文:亀山 早苗（フリーライター）)
