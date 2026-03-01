亀梨和也さん（40）が2月28日、主演を務める新作TVアニメ『神の雫（しずく）』の先行上映会に、声優の佐藤拓也さん、内田真礼さんと登壇。亀梨さんは声優に初挑戦した感想を明かしたほか、ドラマ版の主題歌の一部を披露するなど、イベントを盛り上げました。

本作は、幻のワイン“神の雫”をめぐる人間ドラマ。亀梨さんは、世界的なワイン評論家だった父の遺言状をきっかけに、ワインの世界に足を踏み入れる主人公・神咲雫を演じます。

亀梨さんは「声優さんのお仕事が初めてだったので、勝手が全くわからない状態だったんですけど、もうエピソードによっては絵が棒人間的な、“まる、ちょんちょんちょん”みたいな中で撮る回もあったりとかして、本当に改めて声優の皆さんってすごいんだなっていうことを感じながら日々過ごしてるんです」と苦労を明かしました。

自身の声が吹き込まれた完成映像については「自分の声なので、雫は今回ちょっと年齢設定が実年齢よりも全然若いので、ちょっと普段の声より高めで出してはいるんですけど。なんか不思議な感じがしました」と感想を話しました。

■突然、KAT-TUN楽曲を歌唱 会場は大盛り上がり

亀梨さんは2009年にも、TVドラマ版で主人公・神咲雫を演じています。

アニメ版のテーマソングの話題になると亀梨さんは「ちなみにドラマの時はKATｰTUNの“ONE DROP”という…」とドラマ版の主題歌について触れ、サビの一部をステージ上で突然、歌唱。客席から大きな歓声が上がりました。

会場の盛り上がりに「別料金になりますので」と冗談を言いつつ、「あの日（2025年11月のラストライブ）以来、KAT-TUNを初めて歌いました」と照れ笑いを見せました。

■ワインの形のケーキでお祝い

イベントでは、2月23日に40歳の誕生日を迎えた亀梨さんをサプライズでお祝いする場面も。

作品にちなみ“ワインの形”のケーキが登場しました。会場の都合でろうそくの用意がありませんでしたが、「見えました、僕には見えました」とろうそくの火を吹き消す動作をし、和ませました。

最後に亀梨さんは「ワインというものを通じて、巻き起こる人間模様であったり、それぞれのキャラクターの成長であったり、謎解きというものがですね、魅力のひとつとなってますので、本当に幅広くたくさんの方に楽しんでいただける作品になってると思います。映像も本当に素晴らしく、壮大な仕上がりで僕も1、2話見させていただきましたけど非常に感激しました。ですので、僕でいうと雫の成長と共に、熟していきながら開いていく様を皆さんと一緒に共有させていただけたらうれしいなと思いますので、ぜひ放送を楽しみに待っていただきたいなと思います」と挨拶しました。

アニメ『神の雫』はBS日テレ他で4月から2クールにて放送予定です（BS日テレでは4月11日より毎週土曜日よる11時スタート）。