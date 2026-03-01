ザ・ドリフターズの加藤茶さん（83）が1日、妻の加藤綾菜さん（37）とともに出版社が主催するトークイベントに登場。今後の夢を語りました。

2人が登場したのは、トークセッションやワークショップなど、数多くのコンテンツ体験から、自分に本当に合うモノやサービスに出合い、自分自身をいつくしむ“ご自愛投資”のイベント。

この日は茶さんの83歳の誕生日ということで、サプライズでケーキが贈られました。綾菜さんからケーキを食べさせてもらった茶さんは「おいしい！」と味わった後、「うれしいですね。83歳でこうやってお祝いしていただくってのは本当にうれしいです」と喜びを見せました。

続けて「長生きするといいことありますね。頑張って頑張って長生きしてください、本当に」と観客に呼びかけると、それを聞いた綾菜さんが「いやいや、ちーたんもな」とツッコみ。そして綾菜さんからは、最近、散歩をサボっているという茶さんへ、散歩用のウエアがプレゼントされました。

今後の夢を聞かれると、茶さんは「僕の夢はひとつですね。いつまでも舞台の上に立ってお客さんに喜んでもらいたい。これは夢ですね」と回答。目指している年齢は108歳だそうで、「108歳だとちょうど茶寿。お茶の“茶”に“寿”って書いて。自分の名前が茶なんで、やっぱり茶寿まで生きたいなと思ってるんですよね。その茶寿まで生きて舞台を踏めていたら最高だなと思いますね」と語りました。

その話を聞いた綾菜さんは「あと25年、108歳まで。やっぱり加トちゃんが舞台に立って、家にいるよりはこうやってファンの方と触れ合うのが一番の幸せなので、それをサポートできるように頑張りたいなと思います」と支えていくことを誓いました。

2人が登場したのは『主婦の友社』が主催するウェルネスイベントでのトークセッション『ご自愛市 spring2026｢元気に生きていく！加藤家 笑顔の秘訣（ひけつ）｣』。茶さんの誕生日を祝ったほか、夫婦としてのサポートについてなどトークしました。