「伊藤豊明杯×デイリースポーツ杯・Ｆ１」（１日、松山）

根田空史（３７）＝千葉・９４期・Ｓ１＝が、打鐘３角６番手からカマして１着。昨年３月の松戸Ｆ１以来、約１年ぶりに優勝を果たした。外から鋭く伸びた大槻寛徳（宮城）が２着、中団から仕掛けた金子幸央（栃木）が３着に入り、３連単６４５０円の決着となった。

まくって、逃げて最後も逃げて強さを見せた。根田が見事に完全Ｖだ。レースは根田−佐々木和紀（神奈川）、金子−大槻、脇本勇希（福井）−三浦貴大（岐阜）、松本秀之介（熊本）で周回。根田は一度、後方に引いて仕掛けのタイミングを狙い、打鐘３角からカマして主導権奪取。パワフルに踏み抜いてＶゴールを駆け抜けた。

今シリーズに向けて直前の気配は決して満足のいく感触ではなかった。しかし「初日に（後方になる）あの展開で１着を取れていける感じになった」と手応えをつかんで調子を上げた。

約１年ぶりの優勝で今後に弾みがつく。「まだ高松宮記念杯の権利がないので取れるようにしたい」とさらにモチベーションは高まる。次走の取手Ｇ３（１２〜１５日）でも持ち前の強烈なカマシ、まくりを武器に躍動する。