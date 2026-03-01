東京都稲城市にある「ジャイアンツタウンスタジアム（Ｇタウン）」の開業１周年を記念するイベントが１日、Ｇタウンや周辺で開かれ、家族連れや子どもたちでにぎわった。

巨人ＯＢで女子チーム監督の宮本和知さん（６２）や昨シーズンで現役を引退した重信慎之介さん（３２）らと一緒に、最寄り駅からＧタウンまでの道中を清掃する活動には約１００人が参加。参加した子どもらは「ゴミあるかな」と話しながら、タバコの吸い殻などをトングで拾っていた。

八王子市から家族４人で参加した小学１年の女子児童（７）は「思ったよりゴミがたくさんあった。大きなゴミを取れて楽しかった」と笑顔を見せた。

グラウンドの外からスタートし、本塁を踏むまでを競う「Ｇタウン福男・福女レース」も行われた。男性の部で一番福になった川崎市の小学校教諭の男性（３９）は「芝生も走りやすかった。こんなきれいなグラウンドで走れてうれしい」と喜んだ。

グラウンドは一般開放され、青空の下で、芝生でキャッチボールをしたり、家族とくつろいだりして楽しむ人たちの姿も見られた。