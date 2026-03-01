俳優・鈴木亮平（42）が主演を務めるTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）の第6話が1日に放送された。

＜※以下、ネタバレ有＞

同作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。

第6話は、何者かの巧妙な画策により、早瀬（鈴木）は突如、警察に拘束されてしまう。身動きの取れない早瀬の前に現れたのは、真北（伊藤英明）。真北の強力を得て早瀬は窮地を脱する。

一方その頃、儀堂（鈴木）は、麻友（黒木メイサ）を救い出すため、単身で合六（北村有起哉）の自宅へと乗り込んだ。しかし、合六の妻・陽菜子（吹石一恵）が罠を仕掛けた飲み物を口にした儀堂は気を失ってしまう。

拘束された儀堂のもとに、駆けつけた早瀬。合六もそこに現れ、組織から100億円相当の商品を盗んだ犯人について問い詰める。儀堂と一香が互いを犯人だと主張する中、合六は儀堂にリブートした早瀬を殺し、儀堂を生かすことを提案。すると、一香は儀堂との話し合いを要求。一香との話し合いを終えた儀堂は自身が100億円相当の商品を盗んだ犯人だと主張し、射殺されてしまう。

儀堂の遺体を遺棄した早瀬は、一香に真相を問い詰める。すると一香はラウンジ勤務時に出会った早瀬の妻・夏海（山口紗弥加）に、妹を救うための金が必要だと泣きつき、10億円を盗ませたことを告白。「組織の金庫番、夏海さんの地位が欲しかった」と夏海の殺害にも関与したことをほのめかし、「おかげで100億が手に入った」と、100億円相当の商品を盗んだ真犯人が自分であることを認めた。

続けて一香は「私は合六の組織を乗っ取る。そのために使いやすいあなたを残した」と宣言。「組織を握ったら家族の安全は保証する。期待してるよ、儀堂」と怪しげな笑みを浮かべていた。

第1章完結と銘打たれた第6話は、儀堂が死亡するという波乱の展開に。さらに、怪しげな言動を見せる一香に対し、視聴者からは「絶対、本物義堂のほうが使い勝手いいだろそこまでして早瀬義堂を生かす理由は？」「合六もだけど一香も恐ろしい」「あんな簡単に本物の儀堂死ぬかな」「一香は本当に悪い奴なんか？まだまだ裏になんかありそうだが」「まさか義堂が、、、。ちょっと展開が読めなさすぎる」などの声が上がった。