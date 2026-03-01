ABEMA恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランドSeason4」に出演したモデルでピラティス講師ののこ（高橋野乃子、28）が1日、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。

「入籍しました」と報告。海沿いの緑豊かな場所で、胸元を大胆に露出したデザインの純白ウエディングドレス姿や、お相手とのツーショットを公開し「共に歩める日々がすごく楽しく、幸せを感じています。これからも変わらずよろしくお願いいたします」とつづった。

モデル仲間やファン、フォロワーからの祝福の声に加え、「こんなに美しい花嫁さんどこ探してもいないよ、、、」「めっっちゃ綺麗すぎる」「かわいいい」「可愛すぎる天使」「美しすぎますぅぅ」「ドレス姿かわいすぎる」「幸せそうな笑顔」「世界で一番綺麗」などのコメントも寄せられている。

ののこは、福岡県出身。福岡大商学部経営学科卒で、ミス福大グランプリ受賞。23年放送のABEMA恋愛リアリティー番組「シャッフルアイランドSeason4」に出演し、3人の男性から告白されるもカップル成立はならず。163センチ。血液型A。