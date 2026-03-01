＜許せない＞旦那が子どもの教育費を使い込んでいた！親には頼めないから義両親を頼りたいって…はぁ？
パートナーから突然「家庭の貯金を使い込んでいた」と告白されたら、言葉を失ってしまうでしょう。しかもそれがもし「もうすぐ受験、教育費もしっかり貯めてきたから大丈夫」と考えていた矢先のことだったら……。頭が真っ白になるかもしれません。
『旦那が子どもの教育費の貯金を使い込んでいました』
ことの発端は、遡ること数年前。旦那さんが突然「家計管理をしたい」と言いだしたことでした。投稿者さんはもちろん最初、家計管理の主導権を渡すことを拒否したものの、旦那さんの強い熱意に負け、折れてしまったのだそうです。このとき、落としどころとして旦那さんと義両親の連名で「支払不能時は義両親が補填する」との念書を交わしていました。ところがそれからしばらく経ち、さて子どもが高校受験だというタイミングになって、旦那さんの使い込みが発覚したのです。では念書の出番だと思いきや、いざとなると旦那さんは「親には頼めない」と拒否。あろうことか、今回の件とはまったく無関係な投稿者さんの親に泣きつこうとしはじめました。自分の不始末を投稿者さんの実家に押しつけ、実親にはいい顔をしたいという旦那さんの卑怯な論理。強い憤りを感じるのも当然でしょう。
家計管理をどちらが担うかは、家庭によってさまざまです。しかし今回のケースのように「どうしても自分がやりたい」と強硬に主張し、義両親まで味方につけて管理権を奪うパターンには、極めて高いリスクが潜んでいるとママたちは指摘しました。
『投稿者さんも残高を見せてもらってないのはマズかったね。貯蓄ゼロで今さら家計管理を任されてもとは思うけどね』
『「夫側が家計を管理しちゃダメ」ってことではなく、投稿者さんのところは「ダメなほう」がお金を握ってしまったってことだよね』
『よっぽど金遣い荒くなきゃそんなことにならないだろうに、気づかなかったの？ 何に使ったんだろ？ てか何もかも旦那任せで通帳確認すらしてこなかったの？』
家計管理をしたがる夫のなかには、純粋に節約を考えた几帳面なタイプもいれば、残念ながら「自分のお金として自由に使いたい」「妻に干渉されたくない」という下心をもつタイプも存在します。管理を任せたとしても、定期的な残高確認という透明性が失われた瞬間に、それは信頼ではなく単なる無関心になってしまい、今回のような悲劇を招く土壌となるのでしょう。
自分の親にだけいい顔して逃げ切る気？
使い込みが発覚した際に旦那さんが放った言葉は、投稿者さんにとってあまりにも衝撃的なものでした。「自分の親（義両親）には頼めないから、君の親に頼んで」という、あまりに身勝手な内容だったのです。
『投稿者さんの親なんて、取り決めのときに名前すら出てない人を巻き込むなって話だよ。貯蓄を使い込むバカ息子をちゃんと義両親に報告するためにも、恥かかせてやればいい』
『しっかりしなよ、だいぶおかしいよ。旦那さん、投稿者さんの親の資産を奪う気だよ』
『旦那さん、自分の親にはいい顔をしたいんだ？ 自分の不始末なのにね。自分の親より妻の親に頼むほうがハードル高くない？ 旦那さんの「頼めない」なんてセリフはガン無視して、「出来損ない息子の製造責任」で義両親に払ってもらえばいいよ』
旦那さんとしては、自分の親にはいい顔をしていたいのでしょう。「息子が教育費を使い込んだ」とは知られたくないのですね。一方で、妻の親なら自分が痛みを感じないため、いくら迷惑をかけても構わない。この歪んだ思考こそが、投稿者さんを怒らせ、そして戸惑わせているのですね。ここで「仕方ないから私の親に……」と肩代わりさせてしまうと、旦那さんは「最後は誰かが助けてくれる」と甘えるようになり、さらなる歪みを招くだけでしょう。家族の今後を守るためには、この甘えを徹底的に断ち切る冷徹さが必要です。
念書を持って義実家に連絡しよう
『念書があるんでしょ？ グズグスせずに義両親に連絡でいいよ。両方の親を呼んで全員で相談したらいいよ。投稿者さんの親がいる前で義両親に「約束ですよね。払ってください」って』
『念書に署名捺印があるんだから、とっとと義両親から回収したらいいよ。「約束は約束ですよ」って』
『本来は旦那が行くべきところだけど、任せておけない状況だし。最終的に離婚するかどうかはともかく、今回の件はキッチリ締めあげないとね』
義両親を巻き込むことは「角が立つ」とためらわれるかもしれません。しかしもともと旦那さんが管理する話が出たときに、義両親は念書を書いたはず。それならば息子がしでかした不始末の責任を、義実家が負うのは筋の通った話でしょう。念書という明確なルールを遂行することは、子どもの教育費を確保するだけでなく、旦那さんに「自分の不始末が実家にまで及ぶ」という現実を突きつける手段でもあります。
投稿者さんは旦那さんを信用して管理を任せたのでしょう。しかし投稿者さんも、家計のチェックをしておくべきだったかもしれませんね。特にパートナー側が管理を強く望んだときこそ、定期的な通帳提示や万が一の際のルールづくりを、当たり前の条件として組み込むべきなのでしょう。そして不幸にもトラブルが起きてしまったとき、情に訴える作戦や身勝手な提案に流されてはいけません。そのときにこそ事前に交わしたルールを淡々と、そして冷徹に遂行する強さが必要なのです。