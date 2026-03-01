新生ユリアが予選トップで宣言「開幕から優勝を」 ネクヒロ2026開幕直前
＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー2026予選会 最終日（2日間競技）◇森永高滝カントリー倶楽部（千葉）◇6215ヤード・パー72＞女子プロゴルファーになるためのの登竜門「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」への出場権をかけた予選会が2月26日、26日に行われ、トータル4アンダーで回った園田結莉亜がトップでフィニッシュ。昨年何度も優勝を手にかけて逃し続けてきた実力者が、安定のプレーで予選会1位通過を決めた。
昨年のマイナビポイントランキングは6位と躍進。15戦出場中9試合でトップ10と安定感は抜群だったが優勝の2文字が遠かった。心機一転挑む今季はクラブ契約をフリーにし、バッグの中身が14本中11本入れ替わった。悩みを抱えていたというパターは「安心感が欲しくてマレット型のスパイダーにした」と昨年までのピン型から大幅なチェンジ。さらに、多くのプロゴルファーも師事するエンジョイゴルフのパッティングコーチ平田智氏にも教えを受けて「ちょっとずつ成果は出ている」とうなずく。コーチがいる福岡へ拠点の神奈川から日帰りで飛んでレッスンを受けるなど、フットワーク軽く貪欲に。予選会初日の24パットはその成果と言える。元々昨年のポイントランク10位以内の権利で今季前半戦のシードは得ていたが、このQTを受けたことで、QTのリランキング対象となり成績次第で後半戦の出場資格を得られる可能性が高まった。今季は台湾ツアーへの出場も予定しており、結果次第でスケジュールの選択肢も増えていきそうだ。「とにかく早く1勝したい。開幕戦から優勝を狙っていく」。園田もエントリーするネクヒロ初戦は3月11日、12日に開催される「マイナビカップ（大栄CC・千葉）」。大会は公式YouTubeで全試合LIVE配信される。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。26年は過去最多の18試合を予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、QTランク、ファン投票などにより決められる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
