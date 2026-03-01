まとめて作っても疲れない！レンジで完成「食材1つの作りおき」

休日を作りおきの作業で潰さないために…

休日にまとめて作りおきしようとすると、それだけで時間がとられ、せっかくの休みなのに疲れてしまう…そんなお悩みを解決するためのレシピを紹介。

塩こしょうは多めがおすすめ

味付けはめんつゆにおまかせ

にんじんとかつお節が好相性

レンジで作れるかぼちゃの煮物

さっぱりしたおいしさ

負担減！レンジで完結できるのがうれしい

どのレシピもレンジ調理なので、その間にほかのことができるのも好ポイント。しかも、使う食材は1つだからあれこれ材料を切る手間も減らせます。これなら、いつもの食事の用意をしながら作れて便利。わざわざ作りおきのみをせっせと作って疲労困憊になる…という事態も回避することができるはず。

使う食材もだいこんやにんじん、玉ねぎなど身近なものばかり。わざわざ材料を買ってこなくても家にある食材で作れるのもうれしいですよね。せっかくの休日を疲労感いっぱいにしないためにも、レンジで作る「食材1つの作りおき」をご活用ください。

「作りおきおかず」保存のルールをおさらい

保存状況により、保存期間は異なりますので、なるべく早く食べきりましょう。



冷蔵庫や冷凍庫で保存…常温での保存は避ける

清潔な保存容器を使用する…水滴や汚れは腐敗の原因に

取り分け用の箸で取り出す…口に直接入れる箸や手でさわるのはNG

お弁当に入れるときはレンジで再加熱＆完全に冷ます

作った日付を記しておく

冷蔵の場合は、2〜3日を目安に食べきる

