２・５次元アイドルグループ「すとぷり」のるぅとが１日、６年ぶりのワンマンライブ「君と僕の約束 ｉｎ 国立代々木競技場第一体育館」を東京・国立代々木競技場第一体育館で行った。

るぅとが「最高の思い出つくろうね〜！」と明るく呼びかけてライブがスタート。「君と僕の秘密基地」、「君と僕のストーリー」で優しい歌声を届けると、メンバーカラーの黄色の光に染まる客席を見て、「この景色がすごい、ずっと見ていたくなる」とはにかんだ。

ゲストとして「すとぷり」の莉犬ところんも登場。軽快なやりとりで盛り上げた。ライブ後半戦では、るぅとがアコースティックギターの弾き語りを披露。そして、「今回は６年前とはちょっとレベルアップした」と、「人前で披露するのは十何年ぶり」のピアノの弾き語りで「今日も空は眩しいから」を届けた。さらに、エレキギターの弾き語りも披露した。

リスナー（ファンの呼称）には「君の存在がすごく大きくて、僕は歌い続けています」と感謝。本編の最後には、「君と僕の約束」を届け、曲の冒頭で再びピアノの弾き語りを行った。

アンコールでは「僕と一緒に最高の景色をつくってくれて本当にありがとうございます。最高の思い出になっている。君の中でも最高の思い出だったらうれしい」とうなずいた。国立代々木競技場はるぅとが憧れに掲げていた舞台。「僕と一緒に夢をかなえてくれて本当にありがとう！」と万感の思いを届けていた。