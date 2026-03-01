ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「うちの娘と仲直りして〜？」同じクラスのママ友の距離感が怖い…！… 「うちの娘と仲直りして〜？」同じクラスのママ友の距離感が怖い…！息子は嫌がってるけどなんて断ればいい？ 「うちの娘と仲直りして〜？」同じクラスのママ友の距離感が怖い…！息子は嫌がってるけどなんて断ればいい？ 2026年3月1日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 仲直りの差し入れ!? ちょっとお母さん、ぐいぐい来すぎです…。いくら小学生の子どもとはいえ、お母さんがここまで着いてくると怖い…！でも好意を持っている子どもに対して距離を取ってほしいとお願いするのって、どんな風に言えばいいのか難しい。＞＞【まんが】バレンタインとママ友の執着(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】バレンタインとママ友の執着 「ばあばが来ましたよ〜！」ってお昼寝前にやめてくれません!? 約束を破りまくる義母にうんざり！ 夫はなぜ怒らない？ 退職後も終わらない関係？突然のメッセージにゾッとする【年下の同僚からフキハラされた話 Vol.185】