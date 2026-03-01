パケ買いしちゃうーーーッ♡【コストコ】ばら撒き用にもGOOD！「個包装スイーツ」

【コストコ】では、おしゃれなパッケージの輸入スイーツがゲットできます。今回注目したのは、フランスの伝統あるブランド【St.Michel（サン・ミッシェル）】の焼き菓子。素材の良さを活かした本格的な味わいはもちろん、配りやすい個包装なのも高ポイントです。自分へのご褒美にはもちろん、ストックおやつとしても重宝しそう。

ハート形にときめくチョコとケーキの贅沢コンビ

「チョコレートスウィートハートケーキ」は、封を開けた瞬間に飛び出すキュートなハートの形が最大の魅力。ケーキ生地にチョコレートが重なれば、コーヒーや紅茶との相性も良さそう。24個入りの大容量なので、ホームパーティーにもぴったり。日常のティータイムを特別にしてくれるかも。

フランスの伝統を感じる！ やさしい風味の花形ケーキ

お花の形が愛らしい「アーモンドケーキ」は、公式サイトによると「フランス産小麦粉を使用し、保存料・着色料は使用していません」というこだわりの一品です。実食した@empireo25さんによると「バターをたっぷり使ったレシピで、しっとり柔らかく、やさしいアーモンドの風味」が堪能できるそう。26個入り。

