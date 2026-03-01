２・５次元アイドルグループ「すとぷり」るぅとが１日、代々木第一体育館でワンマンライブ「君と僕の約束」を行った。

最寄りの原宿駅から会場へ、そして公園のベンチに座ったような演出で登場。「ワンマン２日目、最高の思い出を作ろうね」と約束。前日も同所で２公演を行っていたことから「ちょっと緊張がほぐれている。最初からみんな声出してくれて、盛り上げてくれてありがとう」と感謝した。

アンコールも含めて２７曲。黒の和装姿、「小学生の頃にやっていたけど、人前で弾くのは１０年以上ぶり」というピアノの演奏などで魅了。リスナー（ファンの総称）からのリクエストにも応えたセットリスト、パフォーマンスで約３時間、歌って踊って話し続けた。

この日の１部はスペシャルゲストも多く、メンバーの莉犬、ころんに加え、テーマ曲を担当するテレビ東京「おはスタ」（月〜金曜、前７時５分）に出演するおはキッズ、元プロゲーマーで親交のあるけんきが登場。けんきとすとぷりメンバーで「スキスキ星人」をサプライズ披露するなど、コラボステージでも盛り上がりを見せた。

すとぷりは６月のグループ結成１０周年を前にメンバーそれぞれがソロでも活動することを昨年４月に発表。これまでに莉犬、さとみ、ころんがワンマンライブを行い、ジェルは「劇場版『遠井さんは青春したい！』」に製作総指揮として携わった。

るぅとはこの日、念願の地でステージに立った。ライブ終盤には「ちょっとしんみりしちゃう。ライブ終わっちゃうんだ」と目元を潤ませる場面も。「１年前からの約束をかなえてくれてありがとう。（終わるのが）早すぎます、本当に。終わりたくなくなっちゃいます。君と僕の約束が形になって、最高の思い出になった」と続け「１年越しの君との約束。今ここにいてくれる君、本当にありがとう。大好きだ」と愛を叫んでいた。