ヤクルトの青木宣親GM（44）が1日放送のテレビ朝日「『有働Times（タイムズ）』特別編 侍ジャパン世界一の歴史 秘蔵映像一挙公開！」（後6・04）に出演。14年ぶりの王座奪還となった2023年の第5回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について語った。

番組ではこれまでの大会映像に選手らのインタビューなどを交えて回顧。メキシコとの準決勝では4―5の9回に、当時ヤクルトのチームメートだった村上宗隆が逆転サヨナラ打を放った。

それまで大会を通じて好機で凡退が続いていたものの、決勝進出を決める劇的な一打。青木氏は村上について「不調でしたけど最後のあの場面で打ってくれる。あそこで打てるあたりが村上の凄いところ」と後輩を称賛した。

また、不振が続いていた村上と大会中に取ったという。「電話しましたけど、心ここにあらずという感じでした」と明かし、MCの有働由美子アナウンサーらの笑いを誘った。「自分と電話することで日常を思い出してほしいと思った。それで思い出したかは分からないですけど」と意図を説明。ともにスタジオ出演していた、当時の侍ジャパンを率いた栗山英樹氏に「ありがとうございました」と感謝を伝えられ、恐縮した様子で笑顔を見せた。