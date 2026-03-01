ギタリストの布袋寅泰が１日、自身のインスタグラムを更新。「バンクーバーでの撮影の合間にウシクとドゥエイン・ジョンソンと」と日本語と英語で記し、３ショットを投稿した。

布袋の両隣に立つ２人の大男は“ザ・ロック”こと世界的俳優のドウェイン・ジョンソンと、ボクシングのＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ世界３団体統一ヘビー級王者のオレクサンドル・ウシク。３人はジョンソン主演で５月公開の米映画「スマッシング・マシーン」で共演する。

そんな超大物に挟まれても、鮮やかな赤のスーツに赤のシャツ姿で自身のオリジナルギターを持つ布袋が中央でまぶしいほどの輝きを放つ。フォロワーから「まさに主役級です 隠しきれない圧倒的なオーラ」「存在感がやっぱり神 赤がとってもお似合いで素敵です」「ＲＥＤ ＳＵＩＴキマってます」「最高にかっこいい」「負けてないです！」などとコメントが。布袋は身長１８７センチと長身だがそれを感じさせない２人にも「布袋さんが小さい。やはり２人はデカい」「ウシク！でらデカい」と言う声もあった。