人形浄瑠璃文楽と名湯、豪華な食事を楽しめる特別公演「春爛漫（らんまん）プレミアム文楽〜祈りと愛が紡ぐ歴史浪漫の旅〜」が１日、静岡県伊豆の国市の旅館「伊豆長岡温泉 三養荘」で開かれ、約４０人の観客が文楽の世界に酔いしれた。

読売新聞社と西武グループとの連携による伝統文化振興プロジェクト「Ａｃｔｉｏｎ！伝統文化」の一環で、三養荘での公演は３年連続となった。

上演に先立ち、西武ホールディングスの西山隆一郎社長が「文楽を楽しみながら、三養荘の美しい庭園、自慢の料理、温泉を堪能してください」とあいさつ。読売新聞グループ本社の山口寿一社長は「文楽は人形劇を超越した総合芸術」と語る一方、技芸員の後継者不足などにも触れ、「伝統芸能への温かいご支援をお願いしたい」と述べた。

今回上演されたのは、夫婦の愛と奇跡を描いた「壺坂観音霊験記（つぼさかかんのんれいげんき） 沢市内（さわいちうち）より山の段」。工芸技法「截金（きりかね）」の人間国宝、江里佐代子さんの作品「峰光（ほうこう）」を背景に、吉田勘弥さんと吉田玉佳さんが妻と夫それぞれの人形を巧みに遣い、豊竹呂勢太夫さんの語りと鶴沢燕三（えんざ）さんの三味線が、夫婦の心の機微を伝えた。