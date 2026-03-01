シンガーソングライターの松山千春（70）が1日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演し、先月17日に死去したロックバンド「LUNA SEA」のドラム、真矢さん（享年56）を追悼した。

松山は「真矢が56歳という若さで亡くなってしまった」と切り出した。札幌オープンゴルフチャリティートーナメントで真矢さんと、妻で元「モーニング娘。」の石黒彩とも親交があったと説明した。

松山は「音楽としては、ヤツら派手なロックですから、私はフォークですから、全然違うんだけど、人としては凄くいいヤツで、話しやすくて、ちゃんと俺みたいなのにも敬意を払ってくれて、とてもいいヤツでした。石黒彩も、一緒になって千春さん、千春さんってね、声をかけてくれていたからな、さぞかし残念なことだなと思います」と語った。

また「音楽業界としてもLUNA SEAのドラム叩いていた、そんな真矢が若くして亡くなったっていうのは、悲しいニュースじゃないかなと思いますね。ふと思えば、そっか、もう今年から真矢と会えないんだと思うとな、残念とかそういうのよりもっと深い…なんで死んじゃったのよ、みたいな、お前56歳だべ、まだまだだべや」と続けた。

さらに、真矢さんと同じく若くしてこの世を去ってしまう人もいるとし「何で神様はそんな悲しいことを…俺たちに向き合わせるんだろう」と心境を吐露。

最後に「もっともっと、ヤツにはドラム叩いて頑張ってもらいたかったという気持ちもありますけど、亡くなってしまったということもありますし。真矢、またゴルフの話でもしてみたいわな。俺がくたばれば、俺もそっちの方に行くから。そうしたらまた、久しぶりですね！みたいな感じで会えればいいなとは思うけどな。心からご冥福お祈りいたします」と語り、「LUNA SEA」の1994年の楽曲「ROSIER」を流した。