¡ÚÂîµå¡ÛÀäÂÐ½÷²¦Ãæ¹ñ¤ÎÂ¹±Ïèµ¤¬½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹£µÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡¡½à¡¹·è¾¡¤ÇÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤ò²¼¤·¤¿À¤³¦£±°Ì¡Ä¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å
¡þÂîµå¡¡¡þ£×£Ô£Ô¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£±Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦£Ï£Ã£Â£Ã¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¡Ú¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ê£±Æü¡Ë¡áµÜ²¼µþ¹á¡Û½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯£±°Ì¤ÎÂ¹±Ïèµ¡Ê¤½¤ó¡¦¤¨¤¤¤µ¡Ë¤¬¼«¿È£µÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥ó¥É¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤ÇÆ±¥é¥ó¥¯£²°Ì¤Î²¦ÒØ碰¡Ê¤ª¤¦¡¦¤Ð¤ó¤¤¤¯¡Ë¤È¤ÎÃæ¹ñÀªÂÐ·è¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎÃæ¹ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Î¼Ú¤ê¤òÊÖ¤·¡¢£´¡½£²¤ÇÂà¤±¤¿¡£Í¥¾¡¾Þ¶â£±£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£µ£°£°Ëü±ß¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü£²·î£²£¸Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÇÆüËÜ¤Îº¸¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤ò£´¡½£²¤Ç·âÂà¡£¤³¤ÎÆüÃëº¢¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼ã¼ê¡¦¥Á¥§¥ó¡¦¥¤¡¼¤ò£´¡½£±¤Ç²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â¹¤ÏÇ®¶¸Åª¤ÊÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¶Ëþ°÷¤Î·è¾¡¤Ç¤âÂçÀ¼±ç¤¬¶Á¤¤¤¿¡£Îý½¬¾ì¤«¤éËÜÈÖ²ñ¾ì¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â¡¢Ìó£µ£°¿Í¤¬½ÐÂÔ¤Á¡£»î¹ç³«»ÏÌó£¹»þ´ÖÁ°¤Ë¤Ï¡¢Â¹¤ÎÌ¾Á°Æþ¤ê¤Î¼«ºî¥Ñ¥Í¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢²ñ¾ìÁ°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Â¹¤ÎÂç¤¤Ê¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾¡Íø¸å¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥Ý¥óµå¤òÂÇ¤Ã¤ÆµÒÀÊ¤ËÆþ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£