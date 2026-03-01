女優の志保（33）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を発表した。

「志保、母になる。」と題し、「雲のないよく晴れた日に、約3800gのビッグバブボーイが爆誕しました いえーい」と報告。第1子の両足ショットや、愛犬とのツーショットも公開した。

さらに「すぐ報告したい気持ちもあったけど、妊娠や出産はなにがあるかわからないし、無事終えて落ち着いてから報告したかったのもあって、このタイミングになりました」とし、「赤ちゃんって約10ヶ月お腹で育ってきたのに、あまりにふにゃふにゃで、やわらかい。か弱き生き物すぎん？？？？ ステータスを可愛いに全振りしすぎてステ値偏ってる。弟のときも思ったけど、自分の子だと余計に感じるもんだね。『なにがあるかわからない』ってよく聞くし、私もそりゃそうだよねくらいに思ってたんだけど分娩のために計画入院したその日の午後に突然高熱が出てずーーーっと下がらず、あれよあれよと話は進み翌日に緊急帝王切開」と出産時の様子を振り返った。「術後、先生や助産師さんが何回も見に来てくれたり、上体を起こすのも禁止されて、なんでー？？と思ってたら出血量が多かったみたいで、なかなか大変な状況だったらしい 分娩から3日後にはじめて抱っこできたよ 妊娠中は双子と間違われるくらいずっとお腹大きかったから腰は痛すぎたけど、ツワリも一回もないし嗜好や気持ちの変化とかもなく順調すぎるくらい順調だったのになあ まじで最後までなにがあるかわかんないなって、肌身で体験した数日だった！！！！！」と伝えた。

「でも無事だからおーるおっけー これからまた徐々に更新増やしていけたらと思ってるよー！ 私共々、これからもよろしくおねがいします」と締めた。

ファンやフォロワーからも祝福の声に加え、「ベビーキター！」「最大級のラブとリスペクト」「赤ちゃんお目々が可愛い」などのコメントが寄せられている。

志保は群馬・高崎市（旧群馬町）出身。04年にパーソンズガールグランプリを受賞し、芸能活動を開始。05年、TBS系ドラマ「あいくるしい」で女優デビュー。11年、テレビ朝日系「仮面ライダーフォーゼ」に野座間友子役で出演。14年「年上ノ彼女」実写化でドラマ初主演。19年11月23日に会社員の一般男性との結婚を公表。22年には「仮面ライダーフォーゼ」10周年記念のカバー曲「Giant Step beltless edit.」に参加して歌唱デビュー。趣味は読書、ゲーム。152センチ。