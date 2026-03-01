渋沢栄一の一万円札が「10万円」に大化け、一体なぜ!? 今やおなじみの紙幣が高額になった理由
今やすっかりおなじみとなった渋沢栄一の一万円札。この普段使っている一万円札が額面を超える金額になることがあることをご存じでしょうか。一万円札は一万円の価値しかないはずなのに、一体なぜ？ と思うかもしれません。
具体的には、2026年2月8日に終了した第126回 入札誌「銀座」にて、渋沢栄一の一万円札が8万6000円（手数料込みで10万190円）で落札されました。手数料込みで考えれば、額面の10倍の金額となったわけですが、そのポイントは「珍番」にあります。
【実際の画像】10万円に化けた「一万円札」を見る
なお、同オークションでは渋沢栄一の一万円札において、1のゾロ目、5のゾロ目、6のゾロ目、8のゾロ目も出品されました。1のゾロ目は7万円（手数料込みで8万1550円）、5のゾロ目は3万6000円（手数料込みで4万1940円）、6のゾロ目は3万2000円（手数料込みで3万7280円）、8のゾロ目は8万6000円（手数料込みで10万190円）で落札されました。
いずれも記号はAAなど希少性の高いものではなく、AG、AFなどありふれたものではあるものの、やはり7のゾロ目と8のゾロ目が特に人気が高いことが分かります。次が1のゾロ目といったところでしょうか。数字の面からはあまり好まれない6のゾロ目がこの中では一番安くなっています。仮に4のゾロ目が出品された場合も他のゾロ目に比べると安くなるであろうと推察されます。
ちなみに、筆者は惜しいものに出くわしたことがあります。「888988」、9が8だったら8のゾロ目という渋沢栄一の一万円札で、ATMから出てきました。
宝くじ同様、数字が1つ違えばその価値はまったく異なるものになったでしょう。物好きで100違いでも欲しいという人はいるかもしれませんが、基本的にはただの一万円に。なかなか探しても出てきませんが、今後もATMで引き出すたびに記番号は確認していきたいと思う今日この頃でした。
＜参考＞
第126回 入札誌「銀座」 Lot番号：676 渋沢栄一10000円札 2桁 AF777777GH | UNC
▼伊藤 亮太プロフィール
慶應義塾大学大学院商学研究科修了。一般社団法人資産運用総合研究所代表理事。ファイナンシャルプランナーとして、家計・保険等の相談、執筆、講演、大学講師を主軸に活動。大学院時代の専門は社会保障で、経済・金融に関する解説も得意。コイン収集マニアの一面も。
(文:伊藤 亮太（株式・ファイナンシャルプランナーガイド）)
