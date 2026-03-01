「弥生賞ディープ記念・Ｇ２」（８日、中山）

出世レースの東スポ杯２歳Ｓ覇者パントルナイーフが３歳になり、始動戦を迎える。前走はスローペースとみるや、３角〜４角に掛けて徐々に位置を上げていき直線は馬群を縫って、後にきさらぎ賞を勝つゾロアストロを頭差で制して重賞初勝利。その後は休養を挟み、ここに照準を定めて調整を進めてきた。「入厩当初は馬体のアンバランスさがあったが、日ごとに改善されている。この先もっと（体調を）上げていければ」と太田助手。賞金的にはクラシックへの出走は可能だが、皐月賞と同じ舞台だけに本番を占う意味でも下手な競馬はできない。

東スポ杯２歳Ｓでパントルナイーフに１馬身差の３着だったのがライヒスアドラー。それ以来の出走だが、こちらは皐月賞出走のためにも好走が絶対条件。上原佑師は「折り合いがだいぶ良くなって精神面の成長を感じた。前走は改めて能力のあるところを見せてくれたと思う。中山も心配ない」と力を込めた。同レース４着のテルヒコウも、世界を制した矢作厩舎の素質馬だけに怖い存在だ。

デイリー杯２歳Ｓを勝利し、３着だった朝日杯ＦＳでは１番人気にも推されたアドマイヤクワッズ。前走は結果的に選択したコースの差が響いたが、負けて強しの内容だった。関東遠征も新馬戦で経験済み。初の２０００メートルが鍵となるが、そこは名門・友道厩舎の腕の見せどころだろう。

京成杯組も侮れない。メンバー最先着の４着だったタイダルロックは中間の動きが抜群。５着のステラスペースは前めで運べるのが強み。８着のアメテュストスも不完全燃焼の競馬だっただけに巻き返しもありそうだ。