「フィリーズＲ・Ｇ２」（７日、阪神）

春のクラシック出走へ向けて、何としても勝利を手にしたいプリンセスモコ。ダート１２００メートルの新馬戦を勝ち上がったが、２戦目から芝に路線を切り替え、つわぶき賞、紅梅Ｓと連続２着。１週前追い切りは栗東ＣＷで４Ｆ５２秒２−１１秒６を記録。切れ味鋭い動きで態勢は万全だ。前哨戦で結果を残し、堂々と桜の舞台に立つ。

阪神ＪＦ７着からの巻き返しに燃えるショウナンカリス。１週前追い切りは、美浦Ｗの併せ馬で６Ｆ８４秒０−１１秒８をマークし、併入。力は出せる仕上がりだ。２走前のファンタジーＳでは１０番人気の低評価を覆して首差２着。距離短縮を追い風に重賞初Ｖといく。

デビューＶの舞台で桜の切符獲得を狙うテイエムスティール。前走の紅梅Ｓは、後方からメンバー最速の上がりで追い込んで３着。前残りの展開を思えば評価は高い。１週前追い切りは、栗東ＣＷでの併せ馬で０秒１先着。仕上がりは文句なしだ。必勝態勢とみた。

トライアルでの反撃をもくろむサンアントワーヌは、早めの栗東入りで調整が進められている。鹿戸師は「細くなりやすいタイプなので栗東滞在にしました」と説明する。芝１４００メートルでは２戦２勝と負け知らず。ベストの距離で桜花賞へのチケットをつかみ取る。

白毛馬マルガは、異父姉にＧ１・３勝馬ソダシ、２３年スプリンターズ覇者ママコチャを持つ血統馬。デビューＶ後は善戦止まりのため、クラシックに進むには賞金加算が必須。最低でも２着に入りたい。