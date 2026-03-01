ヒロミ＆ホラン千秋がＭＣを務めるフジテレビ「ザ・共通テン！」が２月２７日、最終回を迎えた。同番組は２０２４年１０月にレギュラー放送がスタートしていた。

最終回は、クローゼットを中心に、芸能人の自宅を次々と公開。２０２１年に同じ茨城出身の夫と離婚し、茨城を離れ、都内に豪邸を購入したタレント・鈴木奈々（３７）も出演。進行を担当するチョコレートプラネットから「大豪邸を建てた…」と紹介されると、「待って待って！大豪邸じゃないんですよ」と否定。それでも金額を聞かれると「あのー、３億円」と明かし、スタジオには「え〜っ？！」の声があがった。

広々したリビングは、真っ白。一段高くなった小上がりは畳で、くつろげる空間に。本邦初公開のクローゼットのある寝室には思わずスタジオから「広〜い！」の声があがるほど。白を基調にしており、ベッドは「キングサイズ」と説明。鈴木は「パートナーほしいですね。離婚してから４年たつけど、まだ一度も彼氏できてない」とぼやいていた。

鈴木は３月１日、自身のＳＮＳを更新。「クローゼット大公開です 恥ずかしい！写真は、下がビフォーで上がアフターです」と番組の協力で綺麗になったクローゼットの写真を添えた。