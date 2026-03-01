中島美嘉、新曲「光」がTVアニメ『淡島百景』EDテーマに決定！楽曲が一部使用されたアニメ第3弾PV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

中島美嘉が4月クールのTVアニメ『淡島百景』のEDテーマを担当することが決定した。

■「“どうか自分だけの光を見つけて輝かせて欲しい”というメッセージも込めました」（中島）

TVアニメ『淡島百景』は、志村貴子が描く、文化庁メディア芸術祭優秀賞も受賞した同名マンガ（太田出版）が原作。舞台に立つことを夢みる少女たちが全国から集まってくる淡島歌劇学校を舞台に、様々な少女たちの想いが、視点を変え交錯しながらゆるやかに繋がっていく、瑞々しく鮮烈な青春が描かれるストーリーとなっている。

そんな本作のエンディング主題歌が、中島美嘉の『光』に決定した。中島はこれまで『雪の華』『GLAMOROUS SKY』など数多くの楽曲で大ヒットを記録。その唯一無二の存在感と影響力で、音楽のみならず、国内外の映画、ドラマ、ファッションなど多岐に渡り活躍している。

中島は「この曲には、“迷いながらも、進んだ道の先に必ず光があるよ”“どうか自分だけの光を見つけて輝かせて欲しい”というメッセージも込めました」と、楽曲への思いを語った。

■中島美嘉 コメント

この度、『淡島百景』のエンディング曲を担当させていただけることをとても嬉しく思います。

この曲には、“迷いながらも、進んだ道の先に必ず光があるよ”“どうか自分だけの光を見つけて輝かせて欲しい”というメッセージも込めました。

アニメのオンエアが待ち遠しいです！

楽曲もあわせて楽しんでいただけたら嬉しいです。

■新規ビジュアル＆第３弾PVが解禁！追加キャストからのコメントも到着

さらに、本作のキャラクタービジュアル第４弾と、第３弾PVが公開された！公開されたキャラクタービジュアル弾４弾には、淡島歌劇学校に憧れを抱き入学してきた予科生（よかせい）の仲良しトリオ・明るく人懐っこい性格の小鳥遊紗羅（たかなし・さら／CV.市ノ瀬加那）と、中学時代の人間関係に傷つき、淡島歌劇学校に入学した藤沢江里（ふじさわ・えり／CV.清水理沙）、そして一見物静かだが、情熱を心に秘めている雅楽川静香（うたがわ・しずか／CV.泊明日菜）が描かれている。

また、これまでに発表されたキャラクタービジュアル第１弾～第４弾をまとめた“キャラクター集合ビジュアル”も同時に解禁した。淡島歌劇学校に通う、夢見る少女たちのさまざまな思いが交錯していく本作を表現したビジュアルになっている。

紗羅を演じる市之瀬は「一人ひとりの想いを、そっと寄り添う気持ちで見守っていただけたら嬉（うれ）しいです」、江里を演じる清水は「江里は明るく素直な性格ですが、その奥にある想いを大切にアフレコに臨みました」、静香を演じる泊は「演じることの難しさを味わいながら、大切に演じさせていただきました」と、それぞれコメントを寄せた。

また第３弾PVでは、紗羅と江里、静香の仲良しトリオがお互いに鼓舞（こぶ）し合い、夢に向かって葛藤する学校生活の様子や、“舞台に立つ”という夢の“光”を求めてもがく、淡島歌劇学校の生徒たちの葛藤が描かれている。そして、中島が歌うエンディング主題歌『光』の音源も、PV内にて初公開となる。

■キャラクター紹介・コメント

小鳥遊紗羅（CV.市ノ瀬加那）

予科生で明るく人懐っこい性格。小鳥遊陽に憧れ、淡島入学を決める。江里、静香と結成した仲良しトリオで笑顔あふれる寮生活を送る。

市ノ瀬加那 コメント

「『淡島百景』の世界に流れるまぶしさとほろ苦さ、その中で生まれる小さな変化や彼女たち一人ひとりの想いを、そっと寄り添う気持ちで見守っていただけたら嬉しいです」

藤原江里（CV.清水理沙）

中学時代の人間関係に傷つき淡島へ。紗羅と同じく小鳥遊陽に憧れている。いつも誰かになりたいと考えながら、紗羅や静香と共に稽古に励んでいる。

清水理沙 コメント

「夢みる少女たちの心の機微に胸を打たれ、夢中で作品を読ませていただきました。

過去に抱えた“心の傷”は、瘡蓋（かさぶた）のようにしぶとく身体に残るものだと、感じたことがあります。江里は明るく素直な性格ですが、その奥にある想いを大切にアフレコに臨みました。ぜひご覧ください」

雅楽川静香(CV.泊明日菜)

落ち着いた物腰の予科生。鏑木夕希のファンであり、中学時代から密かに淡島入学を志していた。一見物静かだが、情熱を心に秘めている。

泊明日菜 コメント

「静香さんを通して『淡島百景』という世界に触れたとき、あの頃の風が、ふわ、とよみがえるようでした。

演じることの難しさを味わいながら、大切に演じさせていただきました。

皆様にも淡島の風の香りが届きますように」

