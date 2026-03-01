Kroiが、2026年第1弾となるニューシングル「Kinetic feat. INCOGNITO」を3月23日にリリースすることを発表した。

本作は、90年代からUKジャズ・ファンク／アシッド・ジャズシーンを牽引し、今なおその頂点に君臨し続けるレジェンド 「INCOGNITO（インコグニート）」のリーダー、Bluey（ブルーイ） によるプロデュース作品。Kroiにとって音楽的なルーツの一つでもある巨匠との、国境と世代を越えた待望のコラボレーションが実現した。

リリース発表に合わせて、KroiのメンバーとBlueyが共演したキービジュアルも公開。楽曲の詳細は後日発表となる。

Kroiは今夏、全国6都市10公演を巡る＜Kroi Live Tour 2026 “JUNGLE”＞を開催。本ツアーでは、ワンマン公演に加え、Kroiにとって約2年ぶりとなる対バン公演も実施される。チケットは先行受付中。

◾️＜Kroi Live Tour 2026 “JUNGLE”＞

特設サイト：https://special.kroi.net/tour/ 2026年8月10日（月）KT Zepp Yokohama（ワンマン公演） 開場18:00/開演19:00

2026年8月20日（木）Zepp Nagoya（2マン公演） 開場18:00/開演19:00

2026年8月21日（金）Zepp Nagoya（ワンマン公演） 開場18:00/開演19:00

2026年8月29日（土）Zepp Sapporo（ワンマン公演） 開場17:00/開演18:00

2026年9月4日（金）Zepp Fukuoka（2マン公演） 開場18:00/開演19:00

2026年9月5日（土）Zepp Fukuoka（ワンマン公演） 開場16:30/開演17:30

2026年9月18日（金）Zepp Osaka Bayside（2マン公演） 開場18:00/開演19:00

2026年9月19日（土）Zepp Osaka Bayside（ワンマン公演） 開場16:30/開演17:30

2026年9月22日（祝・火）Zepp Haneda(TOKYO) （2マン公演） 開場17:00/開演18:00

2026年9月23日（祝・水）Zepp Haneda(TOKYO) （ワンマン公演） 開場17:00/開演18:00 ▼チケット

座種：1Fスタンディング 2F指定席

料金：1Fスタンディング・・・ 7,000円（税込 / ドリンク代別）

2F指定席・・・ 8,000円（税込 / ドリンク代別） ＜ぴあ最速先行（抽選）＞

申込期間：2月27日（金）12:00 〜 3月8日（日）23:59

入金期間：3月11日（水）18:00 〜 3月15日（日）23:59

当落発表：3⽉11⽇（水）

リンク：https://w.pia.jp/t/kroi-t/