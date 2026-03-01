皐月賞トライアルの第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３着馬までに皐月賞への優先出走権）は３月８日、中山競馬場の芝２０００メートルで行われる。

デビュー２連勝でデイリー杯２歳ステークスを制して、前走の朝日杯フューチュリティステークスで３着だったアドマイヤクワッズ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）が主役候補だ。１番人気に支持された前走は、外の１２番枠からうまく流れに乗れなかったが、直線は大外から懸命に追い上げて意地は見せた。立ち回りひとつで、巻き返しは十分だ。

前走の東京スポーツ杯２歳ステークスで重賞初制覇を果たしたパントルナイーフ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）が、手ごわいライバルになる。ハイレベルだった前走の白星は価値が高く、未勝利戦を勝っている中山コースに不安はない。

同レースで３着だったライヒスアドラー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父シスキン）は、道中でごちゃつく場面がありながら、直線で最内から伸びてきた脚に能力の片りんを感じさせる。一瞬の切れ味は非凡なものがあり、舞台も合いそうだ。

前走の京成杯で４着だったタイダルロック（牡３歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）は、久々を叩いて前走以上の出来で臨めそうなのは大きい。昨年の日本ダービー馬クロワデュノールを叔父に持つ血統も魅力で、今後を見据えて賞金加算へ勝負気配が漂う。