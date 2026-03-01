結んでも下ろしても、キマる♡【40・50代】が参考にしたい「長めボブレイヤー」

忙しい大人女性には、日常に寄り添う扱いやすいヘアスタイルがおすすめ。長めのボブにレイヤーカットで動きをプラスした「長めボブレイヤー」なら、結んでも下ろしてもおしゃれに決まるはず。今回ご紹介するのは、40・50代にぴったりな「長めボブレイヤー」。上品なのに今っぽさも取り入れられるヘアスタイルを、ぜひ試してみてください。

肩ラインのくびれがポイント

ヘアスタイリストの@kitadani_koujiroさんが、「いざという時結びたい方には肩ラインのくびれがオススメ」とコメントしているヘアスタイル。レイヤーカットにより、肩の位置で自然にくびれるメリハリのあるシルエットが魅力です。段差は控えめにすることで、まとまりやすく扱いやすいヘアスタイルに仕上がっています。

ハイライトで立体感がアップ

ハイライトを入れることで立体感がプラスされた長めボブレイヤー。ヘアスタイリストの@sakosakosakosakoさんは、「毛先に厚みを残し、表面にレイヤーを入れて動きをプラス」とコメントしています。ふわっとした髪の動きによって、自然にボリュームアップして見えそうです。

柔らかな質感が若見えしそう

こちらは、ヘアスタイリストの@yussy3さんが「透明感溢れる柔らかカラーのボブレイヤー」と紹介しているヘアスタイル。落ち着いた印象のボブレイヤーに透明感のあるカラーを合わせることで、軽やかな雰囲気に仕上がっています。柔らかな質感が大人女性の髪を若々しい印象に見せてくれそうです。

ふんわりとした立体感が華やか

こちらは、大人女性にぴったりな華やかなボブレイヤー。ふんわりとした立体感が髪をボリュームアップして見せてくれそうです。ヘアスタイリストの@ofuke_akifumicasiiさんは、「前下がりのボブベースにたっぷり後ろにレイヤー入れると顔周りは変わらずスッキリ感とボリュームアップでより若返って見える」とコメントしています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@sakosakosakosako様、@yussy3様、@ofuke_akifumicasii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri